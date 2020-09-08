Как почистить кондиционер и не «утопить» электрику?

Один из способов, часто применяемый на СТО, но в то же время позволяющий произвести очистку собственными силами, сэкономив несколько тысяч рублей, — использование специального пенного очистителя кондиционера, например, от ASTROhim.
Этот состав прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями и оставляет после использования защитную антибактериальную пленку с сохранением эффекта до полугода, как раз до следующей очистки. При этом затраты составляют всего несколько сотен рублей и полчаса свободного времени.
Главное в этом деле — использовать проверенные практикой средства и правильно выполнить работу, чтобы не нанести машине вред. Поэтому перед использованием препарата нужно внимательно изучить рекомендации на упаковке. Также следует помнить, что автомобили имеют разное устройство и под воздуховодами могут располагаться различные электронные компоненты, в том числе мультимедийная система. Так что желательно еще и узнать устройство своего автомобиля, чтобы не допустить протекания жидкости на электронное оборудование.
Многие производители автохимии рекомендуют обрабатывать систему пенным составом со стороны воздуховодов в салоне. Для этого трубка аэрозольного баллона вводится на максимальную глубину в воздуховод и по мере выхода пены из баллона медленно вытягивается наружу. Таким образом, обеспечивается заполнение активным веществом всего обрабатываемого объема. Операция проделывается с каждым воздуховодом. При данном методе обработки пена попадает на испаритель со стороны обратной дренажному отверстию, а также смывает грязь с внутренней поверхности воздуховодов.
Есть и другой способ — очистка через дренажную трубку. Найти ее несложно. При работающем кондиционере из нее капает конденсат. Так как пена попадает на соты испарителя со стороны фильтра его необходимо демонтировать перед началом работы, а после, обязательно установить новый. Помните, на фильтре также нельзя экономить!
Эффективность очистки будет зависеть от того, сможет ли пена проникнуть сквозь соты испарителя, то есть покрыть активным составом всю его площадь, каждый квадратный миллиметр и, перейдя в жидкое состояние, вынести на себе всю собранную грязь и бактерии. Начнем с того, что пены должно быть достаточно, так как активное вещество должно проникнуть даже в самые потаенные уголки. При этом большое значение имеют моющие и дезинфицирующие свойства препарата, за счет которых из системы должны быть полностью удалены грязь, пыль и микроорганизмы.
Наглядным маркером качества и эффективности работы пенного очистителя является цвет жидкости, которая в течение примерно 10—15 минут будет вытекать из дренажной трубки после обработки. Подставьте прозрачную емкость (хоть пластиковую бутылку) и посмотрите, что в нее соберется. Если это мутная жижа, а еще и с зеленоватым оттенком, то препарат отработал на все 100%.
При покупке очистителя необходимо обратить внимание на объем баллона. Как показывает практика, для полноценной обработки системы кондиционирования объема баллона 650 мл более чем достаточно, чтобы «запенить» испаритель и со стороны дренажной трубки и со стороны воздуховодов.