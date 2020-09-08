Как почистить кондиционер и не «утопить» электрику?

Один из способов, часто применяемый на СТО, но в то же время позволяющий произвести очистку собственными силами, сэкономив несколько тысяч рублей, — использование специального пенного очистителя кондиционера, например, от ASTROhim.

Этот состав прекрасно справляется с возложенными на него обязанностями и оставляет после использования защитную антибактериальную пленку с сохранением эффекта до полугода, как раз до следующей очистки. При этом затраты составляют всего несколько сотен рублей и полчаса свободного времени.