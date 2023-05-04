Руки-крюки: как восстановить прожженное сиденье в автомобиле за 200 рублей

Итак, это случилось: вследствие усталости и пристрастия к вредной привычке на автомобильном кресле образовалось ровное отверстие диаметром чуть менее сантиметра, которое всегда будет привлекать взгляд и действовать на и без того измотанные за последние годы нервы. А вдруг машина корпоративная? Тут и штраф не за горами.

Самый простой способ решить проблему — профильная мастерская, что за «толику малую» и несколько часов работы вернет сиденью прежний вид. Бюджет? От 3000 до 5000 рублей. А если постараться, то можно уложиться и в 200 «деревянных», но тут придется не просто стоять и смотреть, а работать своими собственными руками.

Из арсенала потребуются ножницы канцелярские — 1 штука, клей ПВА — 2 капли, иголка обыкновенная — 1 штука, валик обойный или его заменитель (хоть бутылка пивная) — 1 штука, чистая обувная щетка — 1 штука. Приготовили? Тогда переходим к инструкции.