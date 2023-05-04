Руки-крюки: как восстановить прожженное сиденье в автомобиле за 200 рублей

Итак, это случилось: вследствие усталости и пристрастия к вредной привычке на автомобильном кресле образовалось ровное отверстие диаметром чуть менее сантиметра, которое всегда будет привлекать взгляд и действовать на и без того измотанные за последние годы нервы. А вдруг машина корпоративная? Тут и штраф не за горами.
Самый простой способ решить проблему — профильная мастерская, что за «толику малую» и несколько часов работы вернет сиденью прежний вид. Бюджет? От 3000 до 5000 рублей. А если постараться, то можно уложиться и в 200 «деревянных», но тут придется не просто стоять и смотреть, а работать своими собственными руками.
Из арсенала потребуются ножницы канцелярские — 1 штука, клей ПВА — 2 капли, иголка обыкновенная — 1 штука, валик обойный или его заменитель (хоть бутылка пивная) — 1 штука, чистая обувная щетка — 1 штука. Приготовили? Тогда переходим к инструкции.
Первым делом нужно отыскать кусочек — буквально с половинку спичечного коробка — ткани, похожей по цвету на отделку сидения. Можно срезать остаток, торчащий снизу, можно поискать дома подходящий материал — значения не имеет. Аккуратно соскребаем оплавленную ткань с краев прожженной дыры — тут нужна ловкость, а не скорость. Отрез намазываем клеем — это первая капля ПВА — и подкладываем под «место происшествия», продевая ткань через отверстие. Расправляем, прижимаем, ждем.
Второй этап — верхний слой. Ножницами предельно аккуратно счищаем ворс с невидимых глазу частей кресел — любых: хоть заднего дивана, если его легко откинуть — и набираем шарик сантиметр на сантиметр. Далее применяем вторую каплю ПВА — вот уж воистину великое научное достижение человечества — и распределяем его внутри отверстия так, чтобы клей не выходил за границу прожженной поверхности. Туда и только туда укладываем полученный варварским методом ворс и распределяем по всей поверхности. После — раскатываем валиком. Или что там у нас в этой роли?
Финал — расчесывание кресла после высыхания. Применять молодецкую удаль и силушку богатырскую не стоит, а вот терпение и аккуратность — очень желательно. Клей ПВА сохнет достаточно долго, поэтому наша задача — распределить ворс по всей «зоне поражения». Чем тщательней мы это сделаем, тем меньше будет виден «немой укор».
Как показывает практика, даже первый опыт может быть успешным, если не торопиться. А держится такая «латка» долго. Намного дольше, чем появляется новая схожая проблема.