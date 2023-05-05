Как просто, быстро и дешево защитить фары автомобиля от сколов

Итак, за три сотни «деревянных» на многочисленных интернет-развалах можно приобрести отрез прозрачной полиуретановой пленки. Кстати, особо экономные находят на барахолке и обрезки — тоже подойдет. Можно дороже, можно дешевле, но лучший вариант — объединение с группой страждущих и выкуп метрового куска, которого хватает на две-три пары фар. Тогда стоимость не превысит те самые три сотни. Кроме материала, потребуются желание, терпение, нож, вода и скотч. Ах да, еще пригодится кредитка.

Отмыв драгоценную оптику от зимних «накоплений» и первых весенних мух, оставляем ее влажной и даже щедро обрызгиваем водой из пульверизатора. Следом отмеряем нужный кусок пленки с запасом, приклеиваем его скотчем к крылу, плотно натягиваем на фару и разгоняем воду кредиткой. А вы думаете, зачем еще нужна пластиковая карточка? Когда пузырей и жидкости между пленкой и пластиком осветительного прибора не останется, нужно дать подсохнуть и аккуратно подрезать «облой» острым ножом. Вот, собственно говоря, и вся наука.

Привлекательность подобного метода состоит в том, что он простой, дешевый, довольно стойкий, а в случае неудачи позволяет повторить процедуру без существенных потерь — материал стоит недорого. Пара-тройка заходов, и можно открывать собственное предприятие, не требующее ни аренды помещения, ни наемных сотрудников, ни дорогостоящего инструмента — клеить пленку на фары можно даже у помойки.