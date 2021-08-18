Как ГИБДД лишает водителей «прав» за защитную пленку на фарах

Фара, расколотая прилетевшим из-под колеса соседа по потоку камнем, — не тот «подарочек», который может порадовать автомобилиста. В этом случае не важно, идет ли речь о владельце премиального «немца», едва успевшего покинуть салон автодилера, либо о жителе сельской глубинки, эксплуатирующем древние «жигули». Расколотая в дороге фара — это беда, прямая угроза безопасности дорожного движения.
С другой стороны, это еще и заметная дыра в кошельке владельца. Особенно если речь идет о современной светодиодной фаре, которая стоит очень приличных денег. Предупредить эту неприятность можно исключительно путем пассивной защиты: с помощью «бронирования» пленкой поверхности фары или прикрывая ее металлической решеточкой.
Но парадокс в том, что подобная модернизация, направленная исключительно на благое дело, с некоторых пор стала отличным поводом для сотрудников ГИБДД «ошкурить» автомобилиста на сумму штрафа и сильно испортить ему жизнь — вплоть до последующего лишения «прав». Тем более, что наметанный взгляд правоохранителя всегда легко выхватит из потока машину с пленкой на головных световых приборах.
Известно, что ездить по дорогам общего пользования в России могут лишь машины, чье техническое состояние соответствует «Основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации». Среди прочих его пунктов этого документа притаился и раздел, касающийся световых приборов автомобиля. И он делает недопустимым езду на автомобиле, к которого «количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства».
То есть любое вмешательство в конструкцию фар, фактически, недопустимо. «Бронированная» пленка на ней или «сеточка», само-собой немного уменьшают световой поток от фары. А значит, формально, меняют ее «режим работы». Хотя на самом деле, любой источник света в фаре со временем сам по себе тускнеет просто в силу неизбежного износа.
Разумеется, из-за этого характеристики фары отклоняются от заводских. Но это никого не волнует, а вот пленка, дающая похожий эффект, считается криминалом. За который полагается, согласно ч.3 ст.12.5 КоАП РФ, штраф в размере 500 рублей.
Но это полная ерунда по сравнению с тем, что вместе с постановлением сотрудник ГИБДД выдает водителю предписание устранить нарушение в 10-дневный срок. Не выполнил — машина автоматически снимается с регистрации и за управление ею будет «светить» уже 5000 рублей штрафа, либо лишение «прав» на три месяца. То есть пленку или решетку волей-неволей придется снимать.
С решеткой все понятно, ее удалить, как правило, несложно. А вот «бронепленка» вполне может подложить автомобилисту изрядную «свинью». Плафон современной фары обычно сделан из пластика. И в процессе снятия пленки, почти со стопроцентно вероятностью, его поверхность будет повреждена. Иногда настолько, что приходится думать о замене этой части конструкции фары целиком. А в особо тяжелых случаях современных авто поменять плафон можно только вместе с фарой. Получается, что требования закона для фары с пленочной защитой будут пострашнее булыжника из-под колеса…