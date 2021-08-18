Как ГИБДД лишает водителей «прав» за защитную пленку на фарах

Фара, расколотая прилетевшим из-под колеса соседа по потоку камнем, — не тот «подарочек», который может порадовать автомобилиста. В этом случае не важно, идет ли речь о владельце премиального «немца», едва успевшего покинуть салон автодилера, либо о жителе сельской глубинки, эксплуатирующем древние «жигули». Расколотая в дороге фара — это беда, прямая угроза безопасности дорожного движения.

С другой стороны, это еще и заметная дыра в кошельке владельца. Особенно если речь идет о современной светодиодной фаре, которая стоит очень приличных денег. Предупредить эту неприятность можно исключительно путем пассивной защиты: с помощью «бронирования» пленкой поверхности фары или прикрывая ее металлической решеточкой.

Но парадокс в том, что подобная модернизация, направленная исключительно на благое дело, с некоторых пор стала отличным поводом для сотрудников ГИБДД «ошкурить» автомобилиста на сумму штрафа и сильно испортить ему жизнь — вплоть до последующего лишения «прав». Тем более, что наметанный взгляд правоохранителя всегда легко выхватит из потока машину с пленкой на головных световых приборах.