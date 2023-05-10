Какими симптомами поломок СТО раскручивают автовладельцев на серьезный, но ненужный ремонт

Например, «автомат» может начать «пинаться» при переключениях. Долив масла спасает ситуацию лишь на короткое время. Тогда в сервисе, конечно же, говорят об изношенных фрикционах. Что подразумевает демонтаж узла, его полную разборку и замену деталей. Цена зависит от модели т/с и легко переваливает за 50 000 рублей даже у бюджетного седана. В чем же дело?

Однако «пинки» АКП могут быть вызваны масляным голоданием. Но откуда оно берется, если лубрикант доливали? Скажем, у агрегата Chevrolet Cobalt на корпусе коробки можно обнаружить небольшое технологическое отверстие, закрытое резиновой пробкой, которая от тряски частенько выпадает. Особенно если постоянно ездить по ухабистым дорогам, да на высокой скорости. Вот и причина проблемы.

Так что не спешите отдавать свои кровные за капремонт «автомата». Для начала осмотрите днище, например, на даче. Потеки смазки и отсутствие этой самой пробки дадут четко понять, куда «копать». В результате потребуется заплатить около 1000 ₽ за запчасть, долить смазку и забыть о проблеме.