Какие звуки в машине заставляют искать неисправности, которых не существует

Пожалуй с самым курьезным звуком, вымотавшим все нервы, в свое время столкнулся автор этих строк. В какой-то момент я обнаружил, что на ходу при каждом повороте из района рулевой колонки доносится тихое, но отчетливое «тук». В голове немедленно зароились мысли о скором и дорогостоящем ремонте рулевой рейки, гидроусилителя, карданных шарниров…
Но ни один из автомастеров, к которым я по этому поводу обращался, никакого криминала в рулевой системе моей машины не находил. И только через приличный отрезок времени я случайно обнаружил, что положил флешку с музыкой в отсек для мелких монет под рулевой колонкой. А та при каждом повороте скользила и гулко «тукала» по пластиковым бортам кармана…
Не менее радикально порой «выносит мозг» автовладельцу резиновый подвес глушителя под днищем машины. Со временем он теряет эластичность и при проезде больших неровностей одна из «банок» выпускного тракта начинает стучать по кузову авто. Автомобилист слышит это, решает, что звуки издает вышедшая из строя подвеска и начинает безуспешный поиск износившейся детали.
На некоторых авто, если стоять рядом с капотом при работающем двигателе, из мотора слышится тихий, но отчетливый стрекот. Он сопровождает нормальную работу открывающихся и закрывающихся форсунок системы впрыска топлива.
Если никогда не обращал внимания на этот звуковой эффект, легко можно возбудиться на тему «что-то в моторе застучало». И помчаться кошмарить сервисменов на тему поиска мнимой неисправности. Большинство из них с радостью возьмутся перебрать за ваш счет и без того прекрасно работающий двигатель.
Чувствуете «стук» при переключении передачи с передней на заднюю и обратно? Не стоит хвататься за голову. Скорее всего, это «шлепает» подушка крепления КП к кузову автомобиля. Раздражает, конечно, но абсолютно ни на что не влияет.
При переключения «коробки» для движения в противоположном направлении порой бывает слышен негромкий щелчок спереди снизу (у переднеприводных авто) или откуда-то сзади — у заднеприводных. На эти звуки также не стоит реагировать. У переднеприводных т/с они вызваны выборкой зазора в трипоидном подшипнике ШРУС, а у заднеприводных — в шестеренках заднего моста.
Не пугайтесь, если машина после выключения двигателя начинает тихо щелкать или потрескивать. Это остывает катализатор, все нормально. Владельцев некоторых современных дизельных авто в такие моменты порой тревожит не очень сильный, но отчетливый металлический скрежет. Это не какой-то ржавый монстр завелся под капотом. Так проявляет себя клапан системы рециркуляции выхлопных газов EGR. Электроника приводит его в закрытое положение — как требуется при стоянке машины.