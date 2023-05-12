Какие звуки в машине заставляют искать неисправности, которых не существует

Пожалуй с самым курьезным звуком, вымотавшим все нервы, в свое время столкнулся автор этих строк. В какой-то момент я обнаружил, что на ходу при каждом повороте из района рулевой колонки доносится тихое, но отчетливое «тук». В голове немедленно зароились мысли о скором и дорогостоящем ремонте рулевой рейки, гидроусилителя, карданных шарниров…

Но ни один из автомастеров, к которым я по этому поводу обращался, никакого криминала в рулевой системе моей машины не находил. И только через приличный отрезок времени я случайно обнаружил, что положил флешку с музыкой в отсек для мелких монет под рулевой колонкой. А та при каждом повороте скользила и гулко «тукала» по пластиковым бортам кармана…

Не менее радикально порой «выносит мозг» автовладельцу резиновый подвес глушителя под днищем машины. Со временем он теряет эластичность и при проезде больших неровностей одна из «банок» выпускного тракта начинает стучать по кузову авто. Автомобилист слышит это, решает, что звуки издает вышедшая из строя подвеска и начинает безуспешный поиск износившейся детали.

На некоторых авто, если стоять рядом с капотом при работающем двигателе, из мотора слышится тихий, но отчетливый стрекот. Он сопровождает нормальную работу открывающихся и закрывающихся форсунок системы впрыска топлива.