Повышенная детонация и «рябь» на руле: двигатель требует переборки?

Однажды любой автомобиль, каким бы качественным он ни был, становится подержанным. Путь до «Опеля» еще далек, но появляется новый список вопросов, который нужно держать на контроле. Так, в графе «обслуживание» начинают появляться пункты «слушать» и «обращать внимание». Если где-то засвистело-застучало-загремело, нужно определить причину недомогания, локализовать проблему, а после — решить ее. Как сделать это дешевле и быстрее? Ответ циничен: начать разбираться в устройстве транспортного средства.
Простой пример: в пробке или на светофоре на низких оборотах мотор начинает предательски вибрировать, передавая свою пульсацию прямиком на руль. Порой — аж трясет. И стучит, причем прямо по ушам. Ничего кроме ужаса и отчаяния такое поведение железного коня вызвать не может: цены на запчасти уже сродни ценам на органы. Немедленно на сервис: подъемник, испуганные глаза мастера, шестизначная цифра, дети на море этим летом не едут. Так? В трех случаях из четырех — да.
За десятилетия «машину надо менять каждые три года», «гарантия закончилась — продавай», «она уже не современная и скоро развалится, замучаешься ремонтировать» и других могучих маркетинговых побед, российский водитель сильно подрастерял технических знаний. И то сказать: чтобы залить горючее и «незамерзайку», в устройстве машины понимать не надо. Так вот: эти времена прошли, пора смахнуть пыль с матчасти и вспомнить про основную задачу интернета — хранение и каталогизация информации. Знаний, проще говоря, которые постоянно накапливаются.
И в сложный момент доступны одним касанием экрана пальцем. Затрясло? Обороты стали низкими? Ну так давайте проверим, какими же они должны быть? Причем не на дедовской карбюраторной «Жиге», а на чуде инженерной мысли импортного производства, в салоне которого события и развиваются. Итак, 600 оборотов на одометре оказались нормой. А что же тогда трясет? Может быть, двигатель троит?
Если это так, то магическая лампочка «Check Engine» уже залила желтым светом всю приборную панель. Движок троит при неисправности катушек и свечей, а это как раз зона ответственности «джеки чана». Нет чека? А он вообще-то есть? Когда ключик поворачиваем — загорается, чтобы потом потухнуть? Ах, загорается и тухнет? Тогда проблема не в электронике. Рассуждаем дальше.
Верный способ — дать гари, выжать педаль газа на «нейтрали», задрав обороты до небес. Потряхивает порой из-за дрянного топлива, которое уже успело забить форсунки или топливный фильтр грубой очистки. Такой «маневр» позволит пусть на время, но нивелировать проблему. А коль удалось локализовать источник, то получится и решить вопрос. Нормальная заправка или присадка, высокоскоростная трасса — и проблема испарилась через выхлопную трубу.
Дым из выхлопной системы — нормального цвета, температура мотора и обороты — в норме, «ошибок» на приборной панели нет. И в чем же соль? Видите ли, мотор не прикручен к кузову намертво, он стоит на специальных опорах, именуемых подушками. И опоры эти имеют свойство изнашиваться — от времени и эксплуатации рвется резиновая демпферная часть. И да, их надо иногда менять.
Так вот, в трех случаях из четырех повышенная «тряска» на холостых при нормальных оборотах — синдром изношенных подушек двигателя, которые заменить куда проще и дешевле, чем перебрать мотор. Только вот на случайном сервисе вам об этом никогда не расскажут — уж слишком выгодный клиент «нарисовался» на горизонте. Заодно и катализатор вырежут — за него на рынке по 20 000 рублей дают.