Повышенная детонация и «рябь» на руле: двигатель требует переборки?

За десятилетия «машину надо менять каждые три года», «гарантия закончилась — продавай», «она уже не современная и скоро развалится, замучаешься ремонтировать» и других могучих маркетинговых побед, российский водитель сильно подрастерял технических знаний. И то сказать: чтобы залить горючее и «незамерзайку», в устройстве машины понимать не надо. Так вот: эти времена прошли, пора смахнуть пыль с матчасти и вспомнить про основную задачу интернета — хранение и каталогизация информации. Знаний, проще говоря, которые постоянно накапливаются.

И в сложный момент доступны одним касанием экрана пальцем. Затрясло? Обороты стали низкими? Ну так давайте проверим, какими же они должны быть? Причем не на дедовской карбюраторной «Жиге», а на чуде инженерной мысли импортного производства, в салоне которого события и развиваются. Итак, 600 оборотов на одометре оказались нормой. А что же тогда трясет? Может быть, двигатель троит?

Если это так, то магическая лампочка «Check Engine» уже залила желтым светом всю приборную панель. Движок троит при неисправности катушек и свечей, а это как раз зона ответственности «джеки чана». Нет чека? А он вообще-то есть? Когда ключик поворачиваем — загорается, чтобы потом потухнуть? Ах, загорается и тухнет? Тогда проблема не в электронике. Рассуждаем дальше.