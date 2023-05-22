Зачем хитрые водители опускают магнит в бачок с тормозной жидкостью

Обычно неодимовые магниты размещают в бачках гидроусилителя руля или охлаждающей жидкости. Они улавливают металлическую стружку, которая со временем появляется в ГУРе или антифризе. Такие приемы уже не новость и многие граждане ими успешно пользуются. Но некоторые «кулибины» пошли дальше и стали делать подобное с тормозной системой.

Тут отметим: способ этот далеко не новаторский. Автомобильные инженеры начали применять его еще в 90-х годах. Скажем, «притягиватели» встречаются в бачках таких машин как Chrysler Voyager и Audi A6. Но придуманы они для другого.

Возьмем «немца». У него есть так называемый геркон (герметизированный магнитоуправляемый контакт). Это устройство с двумя ферромагнитами, помещенными в стеклянную колбу. Используют конструкцию для того, чтобы определять уровень жидкости. Если механизм неисправен, он начинает врать, а контрольный зуммер пищать. Мол, утечка «тормозухи». Да и магниты со временем крошатся. От попадания обломков в систему спасает только колба. Потому за ней надо следить.