Зачем хитрые водители опускают магнит в бачок с тормозной жидкостью

Обычно неодимовые магниты размещают в бачках гидроусилителя руля или охлаждающей жидкости. Они улавливают металлическую стружку, которая со временем появляется в ГУРе или антифризе. Такие приемы уже не новость и многие граждане ими успешно пользуются. Но некоторые «кулибины» пошли дальше и стали делать подобное с тормозной системой.
Тут отметим: способ этот далеко не новаторский. Автомобильные инженеры начали применять его еще в 90-х годах. Скажем, «притягиватели» встречаются в бачках таких машин как Chrysler Voyager и Audi A6. Но придуманы они для другого.
Возьмем «немца». У него есть так называемый геркон (герметизированный магнитоуправляемый контакт). Это устройство с двумя ферромагнитами, помещенными в стеклянную колбу. Используют конструкцию для того, чтобы определять уровень жидкости. Если механизм неисправен, он начинает врать, а контрольный зуммер пищать. Мол, утечка «тормозухи». Да и магниты со временем крошатся. От попадания обломков в систему спасает только колба. Потому за ней надо следить.
А вот цель, так сказать, народного способа — поймать на магнит, как на удочку, мелкую металлическую пыль. Ведь ее в системе с годами скапливается немало. Особенно если автомобиль подержанный и за ним не очень-то и следили.
Начнем с того, что сама по себе «тормозуха» гидроскопична и активно впитывает влагу. Со временем содержание воды увеличивается, от чего система загрязняется, а на внутренних поверхностях трубок появляется коррозия. Поначалу ничего страшного не произойдет. Но если запустить процесс, тогда нечистоты снизят эффективность замедления автомобиля, что чревато аварией. А если опилок окажется слишком много, есть риск, что они закупорят одну из тонких трубок. Итог — отказ тормозов.
Поэтому магнит служит неким индикатором. Если на нем виден совсем небольшой налет металлической пыли, значит жидкость пора поменять. Даже если на глазок она еще чистая. Это предупредит серьезные проблемы, ведь исправность тормозных механизмов — критически важна.