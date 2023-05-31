Что делать если после заправки на АЗС загорелся «check engine»

Чаще всего при пробегах на большие дистанции автомобилисты заливают на автозаправочных станциях существенные объемы горючего. Люди предпочитают останавливаться пореже, в том числе и для пополнения запасов топлива. То есть когда вы заправляетесь на трассе, «новый» бензин (в этом материале речь идет о нем) практически сразу же попадает в двигатель. И если вскоре после посещения АЗС на приборной панели ТС загорается тот самый «check engine», то причина, вероятнее всего, кроется в свежезалитом горючем.

Даже на бензоколонках, работающих по франшизе крупных топливных брендов (особенно вдали от «очагов цивилизации»), можно обнаружить топливо сомнительного происхождения. Основное нарекание к подобным жидкостям: недостаточно высокое для моторов современных машин октановое число. В подобной ситуации огромной удачей будет, если вам под видом Аи−95 продали Аи−92. Хуже, когда в баке по факту плещется литров 50 чего-то вроде Аи−80, а мотор вашего авто рассчитан на Аи−95. Как, например, семейство двигателей SkyActiv у Mazda или TFSI у Volkswagen. Естественно, что они от такой «пищи» немедленно зажгут «check engine»!

Срочно слить неподходящий бензин и заменить его на нормальный в полевых условиях, как правило, нет никакой возможности. Эвакуатор до ближайшего автосервиса тоже явно не через пять минут примчится по вашему вызову. Выходом может стать экстренный подъем октанового числа топлива своими силами.