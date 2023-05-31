Что делать если после заправки на АЗС загорелся «check engine»

Чаще всего при пробегах на большие дистанции автомобилисты заливают на автозаправочных станциях существенные объемы горючего. Люди предпочитают останавливаться пореже, в том числе и для пополнения запасов топлива. То есть когда вы заправляетесь на трассе, «новый» бензин (в этом материале речь идет о нем) практически сразу же попадает в двигатель. И если вскоре после посещения АЗС на приборной панели ТС загорается тот самый «check engine», то причина, вероятнее всего, кроется в свежезалитом горючем.
Даже на бензоколонках, работающих по франшизе крупных топливных брендов (особенно вдали от «очагов цивилизации»), можно обнаружить топливо сомнительного происхождения. Основное нарекание к подобным жидкостям: недостаточно высокое для моторов современных машин октановое число. В подобной ситуации огромной удачей будет, если вам под видом Аи−95 продали Аи−92. Хуже, когда в баке по факту плещется литров 50 чего-то вроде Аи−80, а мотор вашего авто рассчитан на Аи−95. Как, например, семейство двигателей SkyActiv у Mazda или TFSI у Volkswagen. Естественно, что они от такой «пищи» немедленно зажгут «check engine»!
Срочно слить неподходящий бензин и заменить его на нормальный в полевых условиях, как правило, нет никакой возможности. Эвакуатор до ближайшего автосервиса тоже явно не через пять минут примчится по вашему вызову. Выходом может стать экстренный подъем октанового числа топлива своими силами.
Он позволит добраться без посторонней помощи до «цивилизации» и не угробить при этом капризный современный двигатель. Но чтобы иметь такую возможность, стоит запастись (на всякий случай!) в дорогу одним из химикатов, о которых речь пойдет ниже.
Увеличить октановое число бензина можно, например, с помощью чистого спирта — этилового или метанола. Его добавление в бензин поднимает октановое число топлива. Чтобы оно выросло на 3 пункта, долю спирта в бензине надо довести до 10%. Сделать из 50 литров Аи−92 топливо класса Аи−95 можно, залив в бак 5 л спирта. Многовато, согласитесь!
Есть вариант применить вещество «из бабушкиного шкафа» — нафталин. Такая примесь в топливе тоже повышает октановое число. Для его увеличения на 3—5 пунктов следует растворить около килограмма нафталина в 40 литрах топлива. Использовать его можно исключительно в виде «пожарной» меры и кратковременно, когда нет иных альтернатив. Поскольку нафталин способствует образованию нагара в моторе и засоряет топливопроводы.
Однако лучшим из доступных автомобилисту «препаратов» для повышения октанового числа горючего стоит считать обычный ацетон. Его, в отличии от спирта и нафталина, можно свободно купить в любом хозяйственном или придорожном строительном магазине. Добавление двух литров ацетона в 40 литров бензина гарантирует увеличение его октанового числа на пять пунктов. При этом расход, конечно, немного увеличится, но зато машина будет двигаться своим ходом и не «ругаться» горящим «чеком» на приборной доске.