Чем опасен для машины свежий асфальт и как с этим бороться

Когда речь заходит о неприятностях, грозящих автомобилю при движении по свежему асфальту, все стандартно вспоминают о каплях битума, которые могут налипнуть на кузов. Эта «ужасная» проблема на самом деле решается просто. Если вы понимаете, что возможно окажетесь на свежеположенном асфальте, натрите составом для полировки нижнюю часть кузова машины — в особенности те места, где обычно битум на него попадает. И не экономьте эту автохимию! Толстенький слой полироли не даст битуму шанса прилипнуть к ЛКП. Не надо будет потом устраивать «танцы с бубном», чтобы его оттереть.
Впрочем, битум на кузове — ерунда! Мало кто из автомобилистов в курсе, что на новеньком черном асфальте не стоит перебарщивать со скоростью в периоды полуденного зноя. Ведь под колесами у вас фактически каменная крошка, смешанная с битумом. А последний содержит много относительно легких (применительно к этому нефтепродукту) фракций, которые, разогреваясь на солнце, имеют свойство разжижаться.
«Юный» асфальт обладает не серым, а интенсивно черным цветом, что способствует усиленному поглощению солнечной энергии и дополнительному нагреву. В связи с чем машина на свежем покрытии имеет повышенные шансы «подскользнуться». Поездка «с ветерком» в совершенно безобидном повороте может завершиться в канаве.
Любопытно и то, что даже в дождливую погоду с автомобилем может произойти ровно то же. Но тут в действие вступает иной фактор. Вода, проникая в микронеровности новенького асфальта, вымывает из него полужидкие фракции все того же битума. Они создают своего рода масляную пленку на поверхности дороги, которая может сыграть злую шутку с автомобилем, нарушив сцепление его шин с поверхностью. Заметим, что это «масло» вымывается из асфальтового покрытия после нескольких сильных ливней. А под первым в «жизни» асфальта дождиком по нему лучше не лихачить.
Ну и еще один неприятный фактор, о котором нужно обязательно помнить при езде по свежему асфальту. Человеческий. Ведь после того, как по дороге прошелся последний каток, на ней какое-то время отсутствуют линии разметки. Что провоцирует многих водителей ехать абы как. Особенно «весело» это выглядит в регионах России, где автомобилисты частенько даже при наличии разметки не особо-то на нее внимание обращают. Когда же она полностью отсутствует, такие граждане воспринимают это обстоятельство в виде разрешения хаотично перемещаться между фактическими рядами движения, выезжать на «встречку» и исполнять прочие «фокусы», создавая на каждом шагу аварийные ситуации.
Оказавшись в подобных условиях, спровоцированных заменой асфальта, проявляйте максимум бдительности, отслеживая всех «ездунов» вокруг — на 360º вокруг себя. Тем более, что в отсутствии разметки доказать свою невиновность в возможном ДТП вам будет очень сложно.