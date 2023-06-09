Чем опасен для машины свежий асфальт и как с этим бороться

Когда речь заходит о неприятностях, грозящих автомобилю при движении по свежему асфальту, все стандартно вспоминают о каплях битума, которые могут налипнуть на кузов. Эта «ужасная» проблема на самом деле решается просто. Если вы понимаете, что возможно окажетесь на свежеположенном асфальте, натрите составом для полировки нижнюю часть кузова машины — в особенности те места, где обычно битум на него попадает. И не экономьте эту автохимию! Толстенький слой полироли не даст битуму шанса прилипнуть к ЛКП. Не надо будет потом устраивать «танцы с бубном», чтобы его оттереть.

Впрочем, битум на кузове — ерунда! Мало кто из автомобилистов в курсе, что на новеньком черном асфальте не стоит перебарщивать со скоростью в периоды полуденного зноя. Ведь под колесами у вас фактически каменная крошка, смешанная с битумом. А последний содержит много относительно легких (применительно к этому нефтепродукту) фракций, которые, разогреваясь на солнце, имеют свойство разжижаться.

«Юный» асфальт обладает не серым, а интенсивно черным цветом, что способствует усиленному поглощению солнечной энергии и дополнительному нагреву. В связи с чем машина на свежем покрытии имеет повышенные шансы «подскользнуться». Поездка «с ветерком» в совершенно безобидном повороте может завершиться в канаве.