Для чего на самом деле повторители поворотов установлены в наружных зеркалах

Согласно ПДД, повторители поворота должны быть расположены с каждой из сторон кузова автомобиля. Если раньше их, помимо передней и задней оптики, устанавливали на боковых крыльях, то сейчас подобные «фонари» из обихода медленно, но верно исчезли. Точнее, их заменили едиными «поворотниками», которые размещены и на фронтальной части машины, и на его бортах.
Такое решение лишило инженеров необходимости интегрировать дополнительные лампы в боковых панелях кузова, а вместе с тем оптимизировало и расходы, связанные с производственным процессом. К тому же, подобная «мигалка» много эстетичнее, а ее работа — информативнее: видно и спереди, и сбоку. Особенно, если речь идет о светодиодах.
Расположение повторителей сигналов поворота, размеры и углы их видимости, а также цвет — преимущественно желтый — должны соответствовать регламенту. При этом наш ГОСТ не предполагает наличие «поворотников» в наружных зеркалах. Так в чем же смысл такой конструкции? «Понты» или безопасность?
Как известно, размещение «поворотников» в боковых «лопухах» первыми автопрому навязали игроки премиального сегмента. Сейчас же подобная «фишка» доступна даже у бюджетных машин. Безусловно, не одного лишь дизайна ради специалисты внедряют лампочки в зеркала заднего вида. Основной акцент, конечно же, на безопасности дорожного движения.
Во-первых, в условиях ограниченной видимости — во время снегопада или тумана — дополнительный световой сигнал окажется весьма кстати. Во-вторых, указатель поворота, интегрированный в боковое зеркало авто, поможет при перестроении в заторе. Порой, это единственный «поворотник», который могут увидеть соседи по потоку в вялотекущей пробке.
Наконец, в случае перегоревшей лампочки или диода в одной из секций в светоприборах, дополнительный повторитель поможет указать другим участникам движения намерения водителя совершить тот или иной маневр.