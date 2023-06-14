Для чего на самом деле повторители поворотов установлены в наружных зеркалах

Согласно ПДД, повторители поворота должны быть расположены с каждой из сторон кузова автомобиля. Если раньше их, помимо передней и задней оптики, устанавливали на боковых крыльях, то сейчас подобные «фонари» из обихода медленно, но верно исчезли. Точнее, их заменили едиными «поворотниками», которые размещены и на фронтальной части машины, и на его бортах.

Такое решение лишило инженеров необходимости интегрировать дополнительные лампы в боковых панелях кузова, а вместе с тем оптимизировало и расходы, связанные с производственным процессом. К тому же, подобная «мигалка» много эстетичнее, а ее работа — информативнее: видно и спереди, и сбоку. Особенно, если речь идет о светодиодах.

Расположение повторителей сигналов поворота, размеры и углы их видимости, а также цвет — преимущественно желтый — должны соответствовать регламенту. При этом наш ГОСТ не предполагает наличие «поворотников» в наружных зеркалах. Так в чем же смысл такой конструкции? «Понты» или безопасность?