Как с помощью презерватива диагностировать состояние мотора

Силовой агрегат любой бэушки может таить в себе массу сюрпризов. Скажем, он потерял мощность, пробило прокладку головки блока цилиндров, есть течи антифриза и так далее. Перекупы все это тщательно скрывают. Ну и что, если из трубы валит густой белый дым. Это машина еще не прогрелась. И так далее.

Чтобы выявить все перечисленные выше недостатки, существует простой дедовский метод. Для этого нужно взять с собой на осмотр презерватив или резиновый шарик. Тут уж каждый выбирает сам, что ему ближе.

Для начала надеваем контрацептив на отвод вентиляции картерных газов. Обязательно фиксируем пластиковой стяжной, чтобы не слетел, и запускаем мотор. Если последний исправен, то наш «шарик» не станет надуваться, или надуется совсем чуть. А если он увеличится в размерах, значит картерные газы проходят через поршневые кольца и сами поршни. Такой мотор требует ремонта. Других вариантов просто нет.