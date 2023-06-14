Как с помощью презерватива диагностировать состояние мотора

Силовой агрегат любой бэушки может таить в себе массу сюрпризов. Скажем, он потерял мощность, пробило прокладку головки блока цилиндров, есть течи антифриза и так далее. Перекупы все это тщательно скрывают. Ну и что, если из трубы валит густой белый дым. Это машина еще не прогрелась. И так далее.
Чтобы выявить все перечисленные выше недостатки, существует простой дедовский метод. Для этого нужно взять с собой на осмотр презерватив или резиновый шарик. Тут уж каждый выбирает сам, что ему ближе.
Для начала надеваем контрацептив на отвод вентиляции картерных газов. Обязательно фиксируем пластиковой стяжной, чтобы не слетел, и запускаем мотор. Если последний исправен, то наш «шарик» не станет надуваться, или надуется совсем чуть. А если он увеличится в размерах, значит картерные газы проходят через поршневые кольца и сами поршни. Такой мотор требует ремонта. Других вариантов просто нет.
Надутое резиновое изделие косвенно говорит и о том, что у движка масложор. Чтобы точно это понять, надо проверить состояние свечей: на них должен быть густой черный нагар. А если расходники новые, значит их намеренно заменили перед продажей. То есть, с машиной что-то не так.
Похожий «фокус» проделываем и с системой охлаждения. Надеваем презерватив на горловину расширительного бачка и запускаем движок. Если пробита прокладка головки блока цилиндров, выхлопные газы станут попадать в систему охлаждения и «резинка» начнет надуваться. Лечится проблема покупкой и установкой новой прокладки, а то и шлифовкой головки, если требуется. Так что лучше такие экземпляры обходить стороной.
А если есть желание и деньги, можно приобрести для более точной диагностики прибор проверки давления турбины. С его помощью определяют и силу вакуума. Это расскажет о состоянии поршневых колец. Такой метод гораздо эффективнее, чем диагностика компрессии, так как замеры делают на работающем агрегате.