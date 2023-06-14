Почему воздушные фильтры автомобиля имеют разные цвета

Все «воздушники» делятся на так называемые сухие и те, что с пропиткой. У первых обычно белый цвет, а по цене они самые дешевые. Это и понятно. Бумага в такой продукции ничем не обрабатывается. То есть ее волокна способны удерживать только крупные загрязнения, а мелкие частицы беспрепятственно проникают в систему впуска и попадают в мотор.
Со временем это приводит к перебоям в работе датчика массового расхода воздуха и износу поверхности цилиндров. Да и сам двигатель недополучает кислорода. Итог — растет расход топлива и ухудшается динамика. Это еще одно доказательство того, что даже на простых расходниках лучше не экономить.
Пропитки как раз и нужны, чтобы «ловить» самые мелкие фракции абразива. Цвет такого состава может быть желтым, бежевым, красным, черными и так далее. Он состоит из специальных смол, консистенция которых напоминает гидравлическое масло.
Обработка позволяет применить и более технологичную бумагу. Это уже фильтры «нулевого» сопротивления. Обычно они круглой формы и устанавливаются сразу на впуск, а не в пластиковый короб. Как понятно из названия, такие не «душат» силовой агрегат, что важно для мощных машин. Но есть и обратная сторона. Грязь через них летит в мотор довольно бодро. Чтобы избежать этого, «воздушник» и обрабатывают цветным спецсоставом, позволяющим улучшить фильтрацию практически без потери пропускной способности.
Сейчас пропитки широко применяют и на обычных запчастях. Если их цвет отличен от белого, значит бумагу обрабатывали. А «колор» зависит от красителя, который использует производитель. Разницы между ними нет.
Кстати, со временем состав вырабатывается, а поверхность «воздушника» забивается мелкой пылью, очистить которую невозможно. Если увидели подобное, то расходник желательно заменить, ведь чистота мотора — залог его долгой работы без сбоев.