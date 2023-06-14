Почему воздушные фильтры автомобиля имеют разные цвета

Фото: Drive2.ru (Cooler8)
В автомагазинах можно встретить десятки разных воздушных фильтров. Они отличаются не только по цене и качеству, но и по цвету. Скажем, у одних фильтрующая бумага — белая, а у других — красная. В чем между ними разница, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Все «воздушники» делятся на так называемые сухие и те, что с пропиткой. У первых обычно белый цвет, а по цене они самые дешевые. Это и понятно. Бумага в такой продукции ничем не обрабатывается. То есть ее волокна способны удерживать только крупные загрязнения, а мелкие частицы беспрепятственно проникают в систему впуска и попадают в мотор.

Со временем это приводит к перебоям в работе датчика массового расхода воздуха и износу поверхности цилиндров. Да и сам двигатель недополучает кислорода. Итог — растет расход топлива и ухудшается динамика. Это еще одно доказательство того, что даже на простых расходниках лучше не экономить.

Пропитки как раз и нужны, чтобы «ловить» самые мелкие фракции абразива. Цвет такого состава может быть желтым, бежевым, красным, черными и так далее. Он состоит из специальных смол, консистенция которых напоминает гидравлическое масло.

Фото: farpost.ru

Обработка позволяет применить и более технологичную бумагу. Это уже фильтры «нулевого» сопротивления. Обычно они круглой формы и устанавливаются сразу на впуск, а не в пластиковый короб. Как понятно из названия, такие не «душат» силовой агрегат, что важно для мощных машин. Но есть и обратная сторона. Грязь через них летит в мотор довольно бодро. Чтобы избежать этого, «воздушник» и обрабатывают цветным спецсоставом, позволяющим улучшить фильтрацию практически без потери пропускной способности.

Сейчас пропитки широко применяют и на обычных запчастях. Если их цвет отличен от белого, значит бумагу обрабатывали. А «колор» зависит от красителя, который использует производитель. Разницы между ними нет.

Кстати, со временем состав вырабатывается, а поверхность «воздушника» забивается мелкой пылью, очистить которую невозможно. Если увидели подобное, то расходник желательно заменить, ведь чистота мотора — залог его долгой работы без сбоев.

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14 июня 2023
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