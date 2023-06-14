Почему воздушные фильтры автомобиля имеют разные цвета

Все «воздушники» делятся на так называемые сухие и те, что с пропиткой. У первых обычно белый цвет, а по цене они самые дешевые. Это и понятно. Бумага в такой продукции ничем не обрабатывается. То есть ее волокна способны удерживать только крупные загрязнения, а мелкие частицы беспрепятственно проникают в систему впуска и попадают в мотор.

Со временем это приводит к перебоям в работе датчика массового расхода воздуха и износу поверхности цилиндров. Да и сам двигатель недополучает кислорода. Итог — растет расход топлива и ухудшается динамика. Это еще одно доказательство того, что даже на простых расходниках лучше не экономить.

Пропитки как раз и нужны, чтобы «ловить» самые мелкие фракции абразива. Цвет такого состава может быть желтым, бежевым, красным, черными и так далее. Он состоит из специальных смол, консистенция которых напоминает гидравлическое масло.