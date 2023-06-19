Мужские игрушки: как правильно пользоваться автомобильным пластилином

Основное достоинство расходника в том, что он сохраняет пластичность в широком диапазоне температур. А еще стоек к различным дорожным реагентам, грязи и воде. Автопластилин состоит из базы, сделанной на углеводородной основе (различные парафины или загущенные масла), наполнителя и присадок. Последние могут быть антикоррозийные, ингибирующие, стабилизирующие или размягчающие. Бывалые шоферы широко используют его при обслуживании «железных коней». Причем в самых неочевидных местах.

Например, у многих подержанных машин фильтр тонкой очистки топлива расположен под днищем, а его резьбовые соединения открыты. То есть там практически моментально появляется коррозия. Крепеж «закисает», да так, что снять расходник становится довольно трудно. Привет, Volvo S40: ведь на «шведах» гниет даже корпус этого самого фильтра.

Чтобы поменять запчасть, нередко приходится резать топливные шланги, что долго, довольно дорого, да и просто опасно. Ведь в топливной магистрали — бензин. Дабы демонтаж фильтра не превращался в мучение, его и смазывают пластилином. Он прекрасно предохраняет от развития коррозии. В итоге эта же работа при следующем визите в сервис займет куда меньше времени и сил.