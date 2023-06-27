Зачем на некоторые машины ставят сдвоенные патрубки выхлопной системы

На первый взгляд, такой ход инженеров в эпоху экономии выглядит странно. Легче, да и дешевле сделать в заднем бампере фальшивые патрубки (их можно «наплодить» сколько угодно), дабы автомобиль смотрелся модно и современно. Однако покупатели хотят чего-то настоящего. Особенно если это касается премиума.
Обратившись к истории мы видим, что «многоствольная» система выхлопа появилась вместе с V-образными мощными моторами. У таких два ряда цилиндров, две головки блока и два выпускных коллектора. Соответственно, от каждого идет своя «трасса» до кормы автомобиля.
Были попытки сделать одну: видимо, ради экономии. Вспомним кроссовер Nissan Murano. Но в результате получилась массивная труба, которую еще и проложили неудачно. Да настолько, что при штурме высокого бордюра ее просто отрывало с «мясом» вместе с глушителем. Для владельцев подержанных экземпляров это до сих пор проблема. Получается парадоксальная ситуация: дорожный просвет высокий, а внедорожные способности — как у легковушки. Надо ли говорить, что замена «глушака» обходится недешево.
Другая сторона медали — тюнинг. Вместо штатной трубы устанавливают две. Мол, это круто, а звонкий звук бодрит барабанные перепонки водителя. Однако эффект зачастую обратный. Из-за снижения сечения появляются так называемые насосные потери. Они довольно существенны, что ведет к снижению КПД двигателя. Таким образом, возрастает расход топлива, а еще уменьшается мощность. Недовольный владелец продолжает доработки. Ставит фильтр «нулевого» сопротивления, меняет впуск. Кстати, очень прибыльные работы для сервиса. Так что не стоит тратить деньги на дорогие тюнинговые «игрушки». Разоритесь!
Автопроизводители и сами помогают покупателям, инсталлируя двойные патрубки даже на скромные двигатели уже на заводе. Даже если они реальные, практического толка от такого решения нет. Как мы уже писали выше — это делает машину лишь визуально привлекательной. А красивая вещь и продается лучше.