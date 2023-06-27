Зачем на некоторые машины ставят сдвоенные патрубки выхлопной системы

На первый взгляд, такой ход инженеров в эпоху экономии выглядит странно. Легче, да и дешевле сделать в заднем бампере фальшивые патрубки (их можно «наплодить» сколько угодно), дабы автомобиль смотрелся модно и современно. Однако покупатели хотят чего-то настоящего. Особенно если это касается премиума.

Обратившись к истории мы видим, что «многоствольная» система выхлопа появилась вместе с V-образными мощными моторами. У таких два ряда цилиндров, две головки блока и два выпускных коллектора. Соответственно, от каждого идет своя «трасса» до кормы автомобиля.

Были попытки сделать одну: видимо, ради экономии. Вспомним кроссовер Nissan Murano. Но в результате получилась массивная труба, которую еще и проложили неудачно. Да настолько, что при штурме высокого бордюра ее просто отрывало с «мясом» вместе с глушителем. Для владельцев подержанных экземпляров это до сих пор проблема. Получается парадоксальная ситуация: дорожный просвет высокий, а внедорожные способности — как у легковушки. Надо ли говорить, что замена «глушака» обходится недешево.