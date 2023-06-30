Как простой карандаш избавляет водителей от массы проблем

Для начала вспомним, как бывает трудно открутить гайки или болты на колесах. От времени, грязи и реагентов они закисают. Да так, что их приходится срывать. Или того хуже — спиливать, а потом высверливать остатки. Понятно, что такие работы отнимают время и нереально треплют нервы. А когда доходит до замены ступицы, это заставляет раскошеливаться.

Иные граждане скажут, что, мол, всего-то надо было смазать детали консистентной смазкой или «отработкой», слитой из двигателя. На самом деле, это делать ни в коем случае нельзя, на что прямо указано в инструкции по эксплуатации. Последствия будут серьезными. Крепеж ослабнет, что приведет к паразитным вибрациям колеса. Самый плохой вариант — оно потеряется и улетит в неизвестном направлении. Итог — авария, зачастую довольно тяжелая.

Не будем забывать и о том, что оторванное колесо превращается в неуправляемый снаряд, способный убить человека: в Сети полно подобных видео. Да и пробить лобовое стекло другого автомобиля ему труда не составит.