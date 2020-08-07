Почувствуй разницу: чем отличается солярка от дизельного топлива

Сегодня автомобилями с дизельными двигателями никого не удивить. Они плотно вошли в нашу жизнь, и радуют владельцев экономичностью, мощностью и большим крутящим моментом, позволяющим при малых объемах мотора, тягать тяжелые прицепы. И частенько на заправочных станциях можно слышать, как кто-то из водителей говорит оператору, что ему необходимо заправить полный бак солярки. Так и подмывает переспросить: уверен ли хозяин автомобиля, что ему нужно залить именно солярки, а не дизельного топлива? Да в чем, собственно, разница? Для того чтобы ее понимать, необходимо разобраться в составе дизельного топлива и солярки, и знать, при какой температуре происходит их воспламенение.

Дизтопливо — это смесь нафтеновых, парафиновых, ароматических углеводородов и их производных, температура выкипания которых составляет от 180 до 350 градусов Цельсия. В его состав также входят такие фракции прямой перегонки нефти, как керосиновые, газойлевые и соляровые (этот компонент и дал название топливу). После того, как очисткой и добавлением присадок дизельное топливо приведут в товарный вид, вязкость содержащихся в нем продуктов нефтеперегонки находится в пределе 2—4,5 мм кв/с. При этом температура вспышки дизельного топлива не превышает +70 градусов.