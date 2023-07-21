Как старый медицинский тонометр облегчит жизнь с автомобилем

Начнем с того, что в комплекте с тонометром всегда идет стетоскоп. Потому сконцентрируем внимание именно на нем. Мало кто знает, что прибор отлично подойдет для базовой диагностики машины. В частности, с его помощью можно искать различные шумы. Заодно сэкономите деньги на специальном автомобильном стетоскопе, который сейчас стоит недешево.

Для начала нам нужно снять со старого устройства акустическую головку. Затем берем обычный электрод или металлическую палочку, вставляем ее в звукопроводящую трубку и фиксируем. Все! Теперь можно прямо на работающем моторе проводить поиск нештатных шумов различных деталей. Скажем, подшипников и иных вращающихся узлов. Не боясь при этом, обжечься о горячие части двигателя или задеть рукавом за приводной ремень. А это ведь может закончиться не только тем, что он соскочит с направляющих, но и серьезной травмой руки.

Различные звуки, исходящие от тех же подшипников дадут понять, что скоро их надо будет заменить. Ведь если этого не сделать, появятся люфты, что приведет к поломкам.