Привет, следователь: чем опасно «красное» и «зеленое» дизельное топливо

Сэкономить хочется всем и всегда, независимо от социального статуса и толщины кошелька. Разглядывая стоимость горючего на сегодняшних российских заправках, такое желание стоит наиболее остро. Буквально — к горлу подкатывает. Однако в трех случаях из четырех экономия выйдет боком.
Про откровенную подделку и печное топливо повторяться не будем — рассказывали неоднократно. Увы, воз и ныне там, многие АЗС по-прежнему норовят продать алчному водителю немного «печничка», дабы не повадно было считать гроши. Однако есть и другие весьма незамысловатые способы нажиться на незнании: например, «цветное горючее». Не сталкивались еще с таким? Рассказываем.
«Зеленый» дизель называется так в прямом и переносном смысле. Во-первых, он действительно зеленого цвета. А во-вторых, позволяет значительно снизить выбросы в атмосферу, ведь делается не из нефти, а из масла. Да-да, та самая история из Европы, когда в бак коммерческой техники заливают отработанное масло из фритюрниц.
Ударение на словосочетании «коммерческая техника»: как современный мотор, хрупкий, подобно крылу бабочки, отнесется к такому горючему — большой вопрос. Старый-добрый ДТ — переварит, не поперхнувшись, а вот современник — не факт. Что-то в мануалах по эксплуатации автомобиля ни слова о таком топливе замечено не было. Форсунки, ТНВД, вы как?
Красный дизель к обычному, хорошо знакомому топливу, куда ближе. Это оно и есть фактически, но с одной оговорочкой. Красным цветом подкрашивают горючее, которое продают фермерам и некоторым государственным организациям по специальной, куда ниже рыночной, цене.
«Красят» его по простой причине: если сотрудник автоинспекции поднесет к выхлопной трубе салфетку, то он увидит «маркер» и поймет, что частник не мог купить такое ДТ на заправке и приобрел его у кого-то, кто не побоялся нарушить закон. Ибо продавать именно это дизельное топливо нельзя. Дальше будут разборки, вызовы, дача показаний и «свидетель» в лучшем случае. В худшем — соучастие. Оно вам надо?
Лучший способ сэкономить на топливе — привести автомобиль в порядок, обслужить, поставить штатные шины и перестать экспериментировать с педалью газа. Все остальные методики ведут к последующим тратам: времени, сил, нервов, денег. Стоит ли такая экономия «свеч»? Отвечать каждому и только за себя.