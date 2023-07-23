Привет, следователь: чем опасно «красное» и «зеленое» дизельное топливо

Сэкономить хочется всем и всегда, независимо от социального статуса и толщины кошелька. Разглядывая стоимость горючего на сегодняшних российских заправках, такое желание стоит наиболее остро. Буквально — к горлу подкатывает. Однако в трех случаях из четырех экономия выйдет боком.

Про откровенную подделку и печное топливо повторяться не будем — рассказывали неоднократно. Увы, воз и ныне там, многие АЗС по-прежнему норовят продать алчному водителю немного «печничка», дабы не повадно было считать гроши. Однако есть и другие весьма незамысловатые способы нажиться на незнании: например, «цветное горючее». Не сталкивались еще с таким? Рассказываем.

«Зеленый» дизель называется так в прямом и переносном смысле. Во-первых, он действительно зеленого цвета. А во-вторых, позволяет значительно снизить выбросы в атмосферу, ведь делается не из нефти, а из масла. Да-да, та самая история из Европы, когда в бак коммерческой техники заливают отработанное масло из фритюрниц.

Ударение на словосочетании «коммерческая техника»: как современный мотор, хрупкий, подобно крылу бабочки, отнесется к такому горючему — большой вопрос. Старый-добрый ДТ — переварит, не поперхнувшись, а вот современник — не факт. Что-то в мануалах по эксплуатации автомобиля ни слова о таком топливе замечено не было. Форсунки, ТНВД, вы как?