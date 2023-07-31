Из-за каких заводских «косяков» страдают владельцы LADA Vesta NG

Едва ли в автомобильной истории найдется модель, избежавшая «детских болезней», и долгожданная LADA Vesta NG, увы, исключением не стала. Россияне, которые уже приобрели тольяттинского флагмана, сталкиваются с мелкими недоработками. И хотя отнести их к разряду критичных нельзя, они крайне неприятны, ведь машины совсем новые.

Например, судя по сообщениям VK-паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», в комбинации приборов ряда экземпляров живет своей жизнью сигнализатор сервисного обслуживания (пиктограмма гаечного ключа). Она может появиться, если ехать равномерно примерно 10 минут и не трогать педали сцепления и тормоза. «Ключ» сам тухнет через некоторое время. Также инсайдеры пишут, что нередко дергаются стрелки спидометра, самопроизвольно включается «аварийка» и срабатывает центральный замок.

Такие же отзывы можно найти и на Drive2.ru. Скажем, с ошибкой «ключа» столкнулся пользователь под ником tedash. Он рассказывает, что после визита к дилеру, где технари подключили сканер, выяснилось, что это — «глюк» электроники: мол, если в течение десяти минут не трогать педали, то борткомпьютер начинает «беспокоиться». Вариант решения проблемы — периодически «гладить» тормоз, чтобы концевик педали срабатывал. Тогда на приборке, скорее всего, ничего зажигаться не будет.