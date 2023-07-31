Из-за каких заводских «косяков» страдают владельцы LADA Vesta NG

Едва ли в автомобильной истории найдется модель, избежавшая «детских болезней», и долгожданная LADA Vesta NG, увы, исключением не стала. Россияне, которые уже приобрели тольяттинского флагмана, сталкиваются с мелкими недоработками. И хотя отнести их к разряду критичных нельзя, они крайне неприятны, ведь машины совсем новые.
Например, судя по сообщениям VK-паблика «Нетипичный АВТОВАЗ», в комбинации приборов ряда экземпляров живет своей жизнью сигнализатор сервисного обслуживания (пиктограмма гаечного ключа). Она может появиться, если ехать равномерно примерно 10 минут и не трогать педали сцепления и тормоза. «Ключ» сам тухнет через некоторое время. Также инсайдеры пишут, что нередко дергаются стрелки спидометра, самопроизвольно включается «аварийка» и срабатывает центральный замок.
Такие же отзывы можно найти и на Drive2.ru. Скажем, с ошибкой «ключа» столкнулся пользователь под ником tedash. Он рассказывает, что после визита к дилеру, где технари подключили сканер, выяснилось, что это — «глюк» электроники: мол, если в течение десяти минут не трогать педали, то борткомпьютер начинает «беспокоиться». Вариант решения проблемы — периодически «гладить» тормоз, чтобы концевик педали срабатывал. Тогда на приборке, скорее всего, ничего зажигаться не будет.
Пользователь Andrey251978, столкнувшийся с той же неприятностью, сетует: машина страшно «глючит», за месяц сигнализатор сервисного обслуживания загорался раз тридцать, «дворники» живут своей жизнью, один брелок перестал открывать-закрывать авто, стабилизатор уже отправился под замену.
Не самыми приятными впечатлениями о своей «ласточке» делится и Mavbox: «ключик» загорается исключительно на трассе — каждые 30 минут при скорости 100 км/ч или 3000 об/мин. Гаснет через 20 минут.
Интересно, что завод и дилеры прекрасно осведомлены о проблеме: говорят, что дело в неточностях в прошивке. Так что после исправления «багов» в программном обеспечении неприятность должна пропасть. Осталось только дождаться этого самого исправления «багов»…
Впрочем, помимо «ключа» на приборной панели и прочих глюков электроники, у LADA Vesta NG есть и другие «косяки». Так, некто Даниил Авзалов, пользователь социальной сети VK, жалуется на скрипы передних тормозных колодок — тех самых, что теперь заводу поставляет китайский производитель Wenzhou Motron Technology Co. Звук начал беспокоить на пробеге 8000 км.
Жалуются владельцы «Вест» и на стабилизатор. Судя по информации портала «Лада.Онлайн», деталь стучит, и дефект этот носит массовый характер.
— Примерно на пробеге 9000 км при проезде «лежачего полицейского» появился металлический звук удара. Поехал в сервис к товарищу. Подняли машину, выяснили, что «стаб» гуляет влево и вправо свободно (все затянуто хорошо), при этом болт стабилизатора при проезде «лежачего» начал бить о подрамник. На следующий день поехал уже к «официалам». Осмотрев стабилизатор, пришли к выводу, что на более ранних моделях их ставили с завулканизированными втулками, а сейчас без, — пишет все тот же г-н Авзалов.
Действительно, сначала на Vesta NG шла деталь с артикулом 8450086792 от поставщика Mubea НZР S. R. О. (Чехия), а после возобновления производства модели номер изменили на 8450086792 — от ООО «Магнитогорская торгово-производственная компания».
Разумеется, портал «АвтоВзгляд», собрав список самых распространенных жалоб, обратился с ним непосредственно в АВТОВАЗ. В пресс-службе отечественного автогиганта сказали, что все эти случаи являются единичными. А вообще тольяттинцы постоянно тщательно отслеживают поступающую по самым разным каналам обратной связи информацию, и все обнаруженные сложности оперативно отрабатывают — получают надежное техническое решение с максимально быстрым сроком внедрения. И это не может не радовать.