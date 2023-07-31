Страшнее, чем кажется: какими последствиями грозит шипение кондиционера в автомобиле

Любой необычный звук «климата» — повод насторожиться. К сожалению, они, как правило, не особо громкие. Их легко заглушают шумы от колес, «аэродинамика», а также, конечно, музыка и прочее громкое из автомобильной «мультимедийки». Еще одна коварная особенность многих неприятных «звучков», сообщающих о возникших в «кондее» проблемах — их кратковременность. Пошипело «нечто» сразу после запуска двигателя, водитель не обратил внимания, а через некоторое врем бах — и климатическая установка перестает работать.
Неожиданно? Да, но только для тех, кто не прислушивается к своему авто. А между тем тихонькое шипение откуда-то спереди может говорить, например, о том, что из поврежденной системы испарителя кондиционера потихоньку уходит хладагент. Впрочем, физические поломки этого узла — дело достаточно редкое. Разве что кто-то умудрится нанести ему вред при замене салонного фильтра или в ходе ремонта. Гораздо чаще тихий свист издает система, герметичность которой не нарушена никакими внешними воздействиями. Тогда в чем же может быть проблема?
Во-первых, в недостатке того самого хладагента, о котором мы говорили выше. Кондиционер шипит, когда вещества для нормальной работы становится недостаточно. Дозаправьте систему, и грустный свист исчезнет.
Шипение может говорить и о неисправности электромагнитного клапана. Через него происходит управление режимами работы «кондея». Когда он закрыт, система не работает, а когда открыт, «холодит на полную». Со временем эта штуковина тоже может выйти из строя, как и вообще любой узел с подвижными элементами.
Бывает, что климатическая установка начинает шипеть сразу после того, как пройдет техобслуживание. Любопытно, что такое порой случается из-за избыточного рвения мастера, проводившего работы. Свист может говорить о том, что в систему кондиционирования залили сверхнормативный объем масла. На пользу ей эта щедрость точно не пойдет, поэтому «перелив» следует как можно быстрее ликвидировать, вернувшись к «кондиционерщикам», которые его организовали.
Порой не шипение, а своеобразный писк, издаваемый кондиционером, пропадает довольно скоро после включения «холодилки». Он означает, что поликлиновой ремень привода компрессора кондиционера здорово износился и проскальзывает. Что делать со старым ремнем? Менять, разумеется, пока он окончательно не порвался и не оставил вас без «холодненького» в жару.