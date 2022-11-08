Как отремонтировать поцарапанный пластик в салоне авто своими руками за копейки

Увы, времена новых машин остались в прошлом: «пересмотреть» семейный автопарк сегодня слишком дорого, да и покупка в трех случаях из четырех будет уже подержанной. Так что царапины, сколы и потертости — дело отныне понятное. И, как показала практика, решаемое.
Редакционный Mitsubishi Lancer (совершеннолетний, к слову) на своем веку повидал немало. Разве что бережного и аккуратного к себе отношения давно не чувствовал: салон был не просто грязный, а глубоко замусоренный, что уж говорить о многочисленных пластиковых накладках, покрытых глубокими царапинами да испещренных трещинами?
Состояние аховое, казалось, только выбросить и приобрести новые элементы взамен. Однако и эта операция оказалась непростой: предложение на вторичном рынке выглядело не лучше, а вот цены кусались. Выбирая из двух зол, ставим традиционно на экономию: будем чинить своими руками, хотя опыта подобных работ не было и нет. Не боги горшки обжигают!
Самые поврежденные детали — сломанную крышку фиксатора сиденья заднего ряда и порог багажника — удалось найти за 1000 и 2000 рублей соответственно. Оба элемента оказались с небольшими трещинами. Но куда деваться: универсал — не седан, редкость, так что даже дефектные запчасти на него стоят в разы дороже.
Крышка замка сделана из толстого пластика, все «годные остатки» в наличии, глубоких царапин нет, нужно лишь запаять. «Набивать руку» будем на ней. Пересмотрев тонны видео о пайке паяльником и паяльных же станциях, решено использовать специальный пистолет для пайки пластика, который утапливает железную мини-арматуру, усиливая конструкцию. Стоит такой 900 рублей на всеми любимой китайской барахолке. Черная пятница же, надо пользоваться.
Принцип работы подобным инструментом крайне прост: фиксируем отломанную деталь в нужном положении скотчем, вставляем «патрон» в сопло — в комплекте 4 наименования по 50 штук каждого — устанавливаем железку с перекрытием трещины, нажимаем на курок прогрева и до появления «дымка», утапливаем, чуть проворачиваем для лучшего закрепления, ждем 10 секунд и отводим руку, оставляя нашу импровизированную арматуру внутри пластика.
Хитрость, фактически, только одна: нужно вставить «расходник» на самый край, не запихивая его глубоко в сопло. Так проще будет вытащить, не рискуя остаться с пустой дырой в детали. Пахнет кошмарно, нужно устроить проветривание в помещении, но результат впечатляющий: отломанная деталь намертво закреплена в своем «заводском» месте. Можно устанавливать на место.
А вот с порогом багажника пришлось крепко повозиться. Во-первых, деталь была покрыта толстым слоем грязи, который долго отмывали дома в ванной. Во-вторых, обнаруженное количество царапин, ссадин и трещин превзошло все мыслимые и немыслимые ожидания: багажником пользовались на 146%.
Так что первым делом самой простой зажигалкой, а после и туристической горелкой, обжигаем всю видимую площадь порога. Стало лучше, можно приступать к восстановительным работам: сначала фиксируем скобами все трещины — почти час кропотливой работы — а после уже обыкновенным паяльником запаиваем оные по всей длине. Добавить бы пластика для фиксации!
После нескольких откровенно неудачных вариантов — пластиковая карта, стержень от ручки, сама ручка, крышка продуктового контейнера — пришли к варианту из интернета: лучшим из подручных средств для пайки пластика оказался простой хомут. Да-да, та самая пластиковая стяжка: она легко плавится, фиксируется и заполняет трещины. Паяем мы внутреннюю сторону, так что за красотой не бежим — нам надо крепко.
Подводя итоги своего первого опыта пайки пластика, скажем: не с первого раза и не без греха, но не так страшен черт, как его малюют. Получится, обязательно получится, но начинать лучше с незаметных взгляду мест. Было бы желание и терпение, как, впрочем, и во всех остальных вопросах, касающихся подержанного автомобиля. Бери и делай, никак иначе.