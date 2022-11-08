Как отремонтировать поцарапанный пластик в салоне авто своими руками за копейки

Увы, времена новых машин остались в прошлом: «пересмотреть» семейный автопарк сегодня слишком дорого, да и покупка в трех случаях из четырех будет уже подержанной. Так что царапины, сколы и потертости — дело отныне понятное. И, как показала практика, решаемое.

Редакционный Mitsubishi Lancer (совершеннолетний, к слову) на своем веку повидал немало. Разве что бережного и аккуратного к себе отношения давно не чувствовал: салон был не просто грязный, а глубоко замусоренный, что уж говорить о многочисленных пластиковых накладках, покрытых глубокими царапинами да испещренных трещинами?

Состояние аховое, казалось, только выбросить и приобрести новые элементы взамен. Однако и эта операция оказалась непростой: предложение на вторичном рынке выглядело не лучше, а вот цены кусались. Выбирая из двух зол, ставим традиционно на экономию: будем чинить своими руками, хотя опыта подобных работ не было и нет. Не боги горшки обжигают!