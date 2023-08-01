Как за 400 рублей облегчить запуск двигателя и победить Check Engine

Неожиданно, можно сказать внезапно, совершеннолетний автомобиль крайне надежного и не дающего себя укорить в хрупкости японского бренда изобразил Check Engine и сотряс кузов волнами вибраций. Горючее — дрянь, подумалось, ибо симптомы скоро прошли. Однако один все же остался — вырос расход. Да и двигатель, если прислушаться, работал неровно, излишне тяжело пробуждаясь по утрам. Да и не только по утрам.

Батарейка? Новая. Высоковольтные провода? Отсутствуют. Свечи? Не вышел еще их срок, только-только вкрутили. Однажды это должно было случиться: приговорили катушку зажигания, которая за 200 000 пройденных километров могла и иссякнуть. Цена вопроса — от пяти тысяч, количество — 4 штуки. Итого — 20 000 рублей. Совсем не бюджетно, даже если выбрать самый дешевый аналог. Об оригинальных запчастях даже думать страшно — так и спать перестанешь.

Терять было, мягко говоря, нечего, а идея, подсказанная интернетом, была предельно заманчива: катушки выходят из строя редко, а вот резиновый колпачок на том ее окончании, что надевается на свечку, может и растрескаться за 18 лет в России. Растрескаться и начать пропускать искру не по адресу, что, естественно, скажется на процессе поджига топлива и вызовет тот самый «джеки чан» на приборной панели. Правдоподобно? Весьма! Цена комплекта новых колпачков — 400 рублей. Замена — самостоятельна и оттого бесценна. В смысле, бесплатна.