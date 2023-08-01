Как за 400 рублей облегчить запуск двигателя и победить Check Engine

Подержанный автомобиль — это наше настоящее. Либо он, либо на своих двоих, ибо позволить себе новую машину сегодня могут лишь олигархи и чиновники. О чем можно говорить, если за LADA Granta просят от 850 000 рублей, а за Vesta — от 1,5 млн.? Даже содержание «бэушки» прямо сейчас обходится «в копеечку»: цены на услуги выросли, а на запчасти — улетели куда-то в космос, откуда возвращаются издевательски медленно. Если вообще возвращаются.
Выход один — постоянно изобретать велосипед, изыскивая средства и форсируя обретение собственных навыков. Одна отдушина — автомобильные форумы, где лежат мегатонны знаний, выраженных в фотоотчетах о кем-то уже решенной проблеме. Нашелся там ответ и на вопрос, стоящий перед нами.
Неожиданно, можно сказать внезапно, совершеннолетний автомобиль крайне надежного и не дающего себя укорить в хрупкости японского бренда изобразил Check Engine и сотряс кузов волнами вибраций. Горючее — дрянь, подумалось, ибо симптомы скоро прошли. Однако один все же остался — вырос расход. Да и двигатель, если прислушаться, работал неровно, излишне тяжело пробуждаясь по утрам. Да и не только по утрам.
Батарейка? Новая. Высоковольтные провода? Отсутствуют. Свечи? Не вышел еще их срок, только-только вкрутили. Однажды это должно было случиться: приговорили катушку зажигания, которая за 200 000 пройденных километров могла и иссякнуть. Цена вопроса — от пяти тысяч, количество — 4 штуки. Итого — 20 000 рублей. Совсем не бюджетно, даже если выбрать самый дешевый аналог. Об оригинальных запчастях даже думать страшно — так и спать перестанешь.
Терять было, мягко говоря, нечего, а идея, подсказанная интернетом, была предельно заманчива: катушки выходят из строя редко, а вот резиновый колпачок на том ее окончании, что надевается на свечку, может и растрескаться за 18 лет в России. Растрескаться и начать пропускать искру не по адресу, что, естественно, скажется на процессе поджига топлива и вызовет тот самый «джеки чан» на приборной панели. Правдоподобно? Весьма! Цена комплекта новых колпачков — 400 рублей. Замена — самостоятельна и оттого бесценна. В смысле, бесплатна.
Демонтаж всех катушек много времени не занял, а деинсталляция тех самых резиновых колпачков — тем более. Держатся они на свойствах самой резины и герметике: обе составляющие распались буквально на молекулы прямо в руках. Смятая резинка подсказывает: грех было не пропустить искру, ведь от «кафтана» остался только воротник. Аккуратно отгибаем кант на обновке, надеваем на катушку, добавляем чуть формирователя прокладок — что было под рукой — для крепости и расправляем вровень.
Кстати, бывают комплекты и с верхним резиновым уплотнителем, что фиксирует катушку в свечном колодце, но в нашем случае он не потребовался — оригинальный был еще цел и эластичен.
Результат, честно говоря, впечатлил. Несмотря на сказочные ливни, мотор завелся быстрее обычного и сразу, без прогрева, заработал ровно. Возможно, эмоции, но и динамические свойства машины возросли — поехала будто бы легче, проворнее и задорнее.
Определенно, такое обслуживание — ремонтом язык не поворачивается назвать — придется ко двору многим автомобилям. И будет под силу абсолютно каждому: найти нужный набор запчастей для своей марки и модели несложно, а все остальное — дело одного томного субботнего вечера.