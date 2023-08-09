Зачем некоторые водители возят в машине квадратный зонт

Нормальный человек знает: зонт нужен для защиты собственной «тушки» от дождя. Кто-то вспомнит, что в жарких странах его используют, чтобы прятаться от палящих лучей солнца и не получать тепловой удар сразу же после выхода из тени. Есть еще пляжные зонты, которые расставляют на песочке в зонах отдыха. Столь крупный тип ажурной конструкции из ткани и спиц более-менее спокойно уживается в воображении и применительно к автомобилям. Например, машину можно загонять под него для защиты от нагревания на том же солнце или, скажем, для предохранения от контакта с пометом пролетающих птиц.

Однако версия эта смотрится слабовато. Но прочие мыслимые варианты применения зонта в заданном контексте представляются еще более бредовыми: вроде идеи оберегать этим аксессуаром «человеческого» размера лакокрасочное покрытие машины от солнца или града.

Тем не менее, исключительно для того, чтобы навести читателя на дополнительные вопросы, скажем, что все-таки есть в природе зонтики, которые действительно используются для защиты машины. Но имеют они отнюдь не привычную сферическую форму, а выполнены в виде плоских прямоугольников.