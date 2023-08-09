Зачем некоторые водители возят в машине квадратный зонт

Нормальный человек знает: зонт нужен для защиты собственной «тушки» от дождя. Кто-то вспомнит, что в жарких странах его используют, чтобы прятаться от палящих лучей солнца и не получать тепловой удар сразу же после выхода из тени. Есть еще пляжные зонты, которые расставляют на песочке в зонах отдыха. Столь крупный тип ажурной конструкции из ткани и спиц более-менее спокойно уживается в воображении и применительно к автомобилям. Например, машину можно загонять под него для защиты от нагревания на том же солнце или, скажем, для предохранения от контакта с пометом пролетающих птиц.
Однако версия эта смотрится слабовато. Но прочие мыслимые варианты применения зонта в заданном контексте представляются еще более бредовыми: вроде идеи оберегать этим аксессуаром «человеческого» размера лакокрасочное покрытие машины от солнца или града.
Тем не менее, исключительно для того, чтобы навести читателя на дополнительные вопросы, скажем, что все-таки есть в природе зонтики, которые действительно используются для защиты машины. Но имеют они отнюдь не привычную сферическую форму, а выполнены в виде плоских прямоугольников.
Мало кто вообще подозревает о существовании чего-то подобного в природе. Но оно есть и предназначено как раз для защиты салона машины от солнца. Не секрет, что из-за летней ярости нашего светила детали интерьера имеют свойство сильно обесцвечиваться, выгорать. Да и некомфортно бывает грузиться в раскаленную легковушку, долго простоявшую под безоблачным небом.
А больше всего солнечной энергии попадает внутрь автомобиля через лобовое стекло. Для борьбы с этим потоком люди придумали устанавливать на «торпеде» как самодельные, так и покупные экраны, призванные отражать излучение. И только относительно недавно кому-то пришла в голову идея избавиться от подобного рода неуклюжих конструкций.
Этот человек создал зонтик со светоотражающей внешней поверхностью — своими размерами и конфигурацией примерно повторяющий форму лобового стекла. Владельцу такого девайса не нужно прибегать ни к каким ухищрениям для создания противосолнечной защиты. Просто раскрыл «спецзонт» — покидая машину оставил его на «подоконнике» перед рулем — и голова ни о чем не болит.
Стоит такой «аксессуар» по нынешним временам недорого: от 700—800 рублей в провинциальных населенных пунктах до 1700—1800 целковых у столичных интернет-продавцов.