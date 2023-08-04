Зачем хитрые автовладельцы меняют полноразмерное запасное колесо на «докатку»

Не раз и не два уже встречались в интернете любопытные запросы: народ ищет «докатки» на машины, в которых по умолчанию с завода идет полновесное запасное колесо. Было время, полноценная «запаска» считалась конкурентным преимуществом, упоминаемым каждым уважающим себя продавцом, а сейчас что? Зачем россияне меняют ее на «докатку»?

Приступаем к изучению вопроса и понимаем, что необъяснимое переоснащение делают те, у кого запасное колесо лежит в специальной нише: не на калитке, не под кузовом, а в «лоханке». И это умозаключение подводит к правильной, как потом оказалось, догадке: стоимость бензина настолько возросла, что газоболонное оборудование начинают ставить даже те, кто раньше делать этого не планировал и со скепсисом относился к такому методу экономии. А сейчас, когда газ на заправках дешевеет, а горючка перманентно дорожает, задумались. Как говорится, никогда не зарекайся.