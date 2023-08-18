Зачем автодилеры скупают силикагель

Несмотря на невиданный ранее санкционный шквал, чудовищные ограничительные барьеры и десять тысяч «палок в колеса», российский авторынок еще на плаву. Держится. Машин меньше не становится, а на дорогах — не только «китайцы» вперемежку с «Ладой». Какой ценой — другой вопрос.
Оригинальные запасные части «козьими тропами» поступают, но их объемы и разнообразие оставляют желать лучшего. Так что с любым ремонтом, особенно гарантийным, который по строгому регламенту должен производиться исключительно «оригиналом», приходится включать не только склад, но и смекалку.
Один из самых популярных «отзывных» и «гарантийных» узлов — фары. Запотевание — повод для обращения, а пока дилерские сети привычных брендов «еще дышат», каждый обладатель автомобиля на гарантии стремиться успеть с этим самым обращением. Запотело — вот фотоподтверждение — извольте менять. Естественно, такого количества оптики на российских складах не осталось, да и нет в мануале никакого требования заменить. Есть задача победить запотевание. И его побеждают, причем весьма успешно.
Правильно, по старой традиции — с помощью силикагеля, мешочек с которым крепят в недрах фары или фонаря. «Умная химия» оперативно собирает влагу, оставляя световой прибор прозрачным и защищая от внутренней коррозии. Однако не все автовладельцы знают, что мешочек силикагеля — это «расходник», который периодически нужно менять.
Если этого не делать, то со временем он напитается влагой, задубеет, а после и «разбежится» по всему «светильнику», вынуждая снимать фару и долго ее болтать, вытряхивая остатки шариков. Чтобы подобного не произошло, силикагель нужно менять каждые два года, не реже. Повторное обращение, ругань и длительное, не меньше пары часов, мучение механика с последствиями не стоят сотни рублей, в которые обойдется «сменный картридж».
Поэтому на многих дилерских сервисах просто меняют силикагель у постоянно обслуживающихся клиентов и проблем не испытывают. Самое дешевое решение, как известно, превентивное.