Зачем автодилеры скупают силикагель

Несмотря на невиданный ранее санкционный шквал, чудовищные ограничительные барьеры и десять тысяч «палок в колеса», российский авторынок еще на плаву. Держится. Машин меньше не становится, а на дорогах — не только «китайцы» вперемежку с «Ладой». Какой ценой — другой вопрос.

Оригинальные запасные части «козьими тропами» поступают, но их объемы и разнообразие оставляют желать лучшего. Так что с любым ремонтом, особенно гарантийным, который по строгому регламенту должен производиться исключительно «оригиналом», приходится включать не только склад, но и смекалку.

Один из самых популярных «отзывных» и «гарантийных» узлов — фары. Запотевание — повод для обращения, а пока дилерские сети привычных брендов «еще дышат», каждый обладатель автомобиля на гарантии стремиться успеть с этим самым обращением. Запотело — вот фотоподтверждение — извольте менять. Естественно, такого количества оптики на российских складах не осталось, да и нет в мануале никакого требования заменить. Есть задача победить запотевание. И его побеждают, причем весьма успешно.