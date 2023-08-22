Почему белый налет на лобовом стекле приведет к дорогому ремонту авто

Лобовое стекло — весьма вредная «особа», которой нужен и уход, и обращение. Оно пачкается, страдает от камней и дорожного мусора, затирается и запотевает. Более того, периодически покрывается весьма странным маслянистым налетом, который можно было бы понять и простить, если бы не одно «но»: налет образуется внутри, с салонной стороны. И то это может такое быть
Изначально кажется, что «триплекс» просто запотел. Потер тряпочкой, включил кондиционер — прошло. Но при детальном рассмотрении, в том числе и той самой тряпочки, оказывается, что на «лобовухе» лежит не просто пар или жировой слой, а весьма сомнительная и противная на ощупь субстанция. Увы, но это симптом предстоящего в скором времени ремонта. Очень дорогого ремонта. Дело в том, что именно такой налет образуется, когда начинает течь салонный радиатор печки. А налет — не что иное, как испаряющийся антифриз.
Во-первых, это крайне вредно для здоровья. Вдыхать антифриз — все равно, что вдыхать яд. Так что без особо острой потребности автомобилем лучше не пользоваться. И уж точно не стоит возить на переднем сидении детей — им такая «радость» опасна вдвойне.
Во-вторых, образование налета на лобовом стекле, говорящего о минимальной на данный момент течи, красным светом сигнализирует о весьма скором наступлении другой беды: со дня на день печка лопнет, а горячая охлаждающая жидкость потоком да под напором польется на ноги водителя. Нужно немедленно чинить.
И в этом месте начинается настоящая «зона боли»: чтобы снять радиатор печки, требуется разобрать торпедо. Полностью. В некоторых случая есть потребность снять даже рулевую колонку. Это очень сложный и оттого дорогой ремонт, без которого, к величайшему сожалению, никак не обойтись. Подлезть к прохудившемуся «кульку» можно только так. Так что запасаемся терпением и запчастями — помимо самого радиатора потребуется еще целый воз мелочей, вроде кучи пистонов — и бюджетом. Предстоит большая работа.
Подержанный автомобиль, особенно, когда пробег перевалил за вторую сотню, возраст — к десяти годам, а предыдущие владельцы не были слишком разборчивы к расходным материалам — то еще испытание на стойкость. Иногда — руки опускаются. В этот момент стоит твердо помнить только одно: в России ремонтируется все, а каждый агрегат служит до полного разложения на атомы. И не такие рыдваны чинили!