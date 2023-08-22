Почему белый налет на лобовом стекле приведет к дорогому ремонту авто

Лобовое стекло — весьма вредная «особа», которой нужен и уход, и обращение. Оно пачкается, страдает от камней и дорожного мусора, затирается и запотевает. Более того, периодически покрывается весьма странным маслянистым налетом, который можно было бы понять и простить, если бы не одно «но»: налет образуется внутри, с салонной стороны. И то это может такое быть

Изначально кажется, что «триплекс» просто запотел. Потер тряпочкой, включил кондиционер — прошло. Но при детальном рассмотрении, в том числе и той самой тряпочки, оказывается, что на «лобовухе» лежит не просто пар или жировой слой, а весьма сомнительная и противная на ощупь субстанция. Увы, но это симптом предстоящего в скором времени ремонта. Очень дорогого ремонта. Дело в том, что именно такой налет образуется, когда начинает течь салонный радиатор печки. А налет — не что иное, как испаряющийся антифриз.

Во-первых, это крайне вредно для здоровья. Вдыхать антифриз — все равно, что вдыхать яд. Так что без особо острой потребности автомобилем лучше не пользоваться. И уж точно не стоит возить на переднем сидении детей — им такая «радость» опасна вдвойне.