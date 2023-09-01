Какие доработки мотора авто своими руками многократно продлят его ресурс

Фото: Drive2.ru (Sanya-Fed)
Сегодня большинство российских автолюбители включили режим жесткой экономии. И только совсем немногие делают это с умом, все чаще обращаясь к проверенным годами методам. А ведь нехитрые манипуляции, которые может провести человек с минимальным уровнем технических знаний, помогают не только сохранить силовой агрегат машины исправным, но и продлить его ресурс. Об этом — в материале портала «АвтоВзгляд».
Виктор Васильев

Раньше автомобильные инженеры нередко проектировали двигатели, у которых был предусмотрен так называемый маслоуловитель. Он работает как некий фильтр, защищающий мотор от чрезмерного загрязнения продуктами картерных газов и поддерживающий его рабочие параметры за счет улавливания паров моторного масла, попадающих в систему впуска.

Сейчас, из-за экономии, такие решения стали редкостью. Тем не менее, устройство продают в автомагазинах. И более того — его можно сделать самому из подручных материалов. Главное, чтобы корпус был прочный (желательно — стальной), а внутри детали оказалась самая обычная сетка для мытья посуды. Этот элемент и берет на себя «основной удар».

Устанавливают «гаджет» между системой рециркуляции отработавших газов и впускным коллектором. А подключают к двигателю при помощи шлангов и зажимов, которые идут в комплекте.

Работа весьма простогго механизма дает ощутимые плюсы. Во-первых, дроссельный узел уже не так забивается грязью. А ведь нагар на заслонке приводит к тому, что мотор начинает работать на холостых оборотах с перебоями, да и при начале движения появляются провалы. Да еще из-за грязи может выйти из строя датчик массового расхода воздуха.

Фото: Drive2.ru (Dess87)

Во-вторых, маслоуловитель в какой-то степени снижает риск закоксовки поршневых колец. Он задерживает весь масляный туман, который в камере сгорания оставляет после себя довольно много нагара.

В-третьих, и моторное масло меньше стареет, потому, как ему не приходится вымывать все нечистоты. Не забудем и про нейтрализатор. Его ресурс тоже увеличивается.

Но есть нюанс. Если устройство делать своими силами, не забывайте перед холодами сливать из него конденсат. Иначе жидкость попадет в смазку, что плохо закончится для силового агрегата.

Очень полезны и такие мелкие доработки, как установка магнитов на сливную пробку и масляный фильтр. Раньше автопроизводители и сами это делали, но по соображениям экономии перестали. Магниты же отлично улавливают металлическую стружку и масло не «гонит» ее многократно по всей системе.

Наконец, неплохо врезать в магистраль фильтр антифриза. Но топливный в пластиковой оболочке не подойдет: горячий тосол его просто расплавит. Можно взять аналог для дизельного мотора, хотя и за ним придется следить. Зато в системе охлаждения будет чистота.

двигатель, ДВС, ремонт, запчасти, техническое обслуживание, моторное масло
1 сентября 2023
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