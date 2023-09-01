Какие доработки мотора авто своими руками многократно продлят его ресурс

Раньше автомобильные инженеры нередко проектировали двигатели, у которых был предусмотрен так называемый маслоуловитель. Он работает как некий фильтр, защищающий мотор от чрезмерного загрязнения продуктами картерных газов и поддерживающий его рабочие параметры за счет улавливания паров моторного масла, попадающих в систему впуска.
Сейчас, из-за экономии, такие решения стали редкостью. Тем не менее, устройство продают в автомагазинах. И более того — его можно сделать самому из подручных материалов. Главное, чтобы корпус был прочный (желательно — стальной), а внутри детали оказалась самая обычная сетка для мытья посуды. Этот элемент и берет на себя «основной удар».
Устанавливают «гаджет» между системой рециркуляции отработавших газов и впускным коллектором. А подключают к двигателю при помощи шлангов и зажимов, которые идут в комплекте.
Работа весьма простогго механизма дает ощутимые плюсы. Во-первых, дроссельный узел уже не так забивается грязью. А ведь нагар на заслонке приводит к тому, что мотор начинает работать на холостых оборотах с перебоями, да и при начале движения появляются провалы. Да еще из-за грязи может выйти из строя датчик массового расхода воздуха.
Во-вторых, маслоуловитель в какой-то степени снижает риск закоксовки поршневых колец. Он задерживает весь масляный туман, который в камере сгорания оставляет после себя довольно много нагара.
В-третьих, и моторное масло меньше стареет, потому, как ему не приходится вымывать все нечистоты. Не забудем и про нейтрализатор. Его ресурс тоже увеличивается.
Но есть нюанс. Если устройство делать своими силами, не забывайте перед холодами сливать из него конденсат. Иначе жидкость попадет в смазку, что плохо закончится для силового агрегата.
Очень полезны и такие мелкие доработки, как установка магнитов на сливную пробку и масляный фильтр. Раньше автопроизводители и сами это делали, но по соображениям экономии перестали. Магниты же отлично улавливают металлическую стружку и масло не «гонит» ее многократно по всей системе.
Наконец, неплохо врезать в магистраль фильтр антифриза. Но топливный в пластиковой оболочке не подойдет: горячий тосол его просто расплавит. Можно взять аналог для дизельного мотора, хотя и за ним придется следить. Зато в системе охлаждения будет чистота.