Какие доработки мотора авто своими руками многократно продлят его ресурс

Раньше автомобильные инженеры нередко проектировали двигатели, у которых был предусмотрен так называемый маслоуловитель. Он работает как некий фильтр, защищающий мотор от чрезмерного загрязнения продуктами картерных газов и поддерживающий его рабочие параметры за счет улавливания паров моторного масла, попадающих в систему впуска.

Сейчас, из-за экономии, такие решения стали редкостью. Тем не менее, устройство продают в автомагазинах. И более того — его можно сделать самому из подручных материалов. Главное, чтобы корпус был прочный (желательно — стальной), а внутри детали оказалась самая обычная сетка для мытья посуды. Этот элемент и берет на себя «основной удар».

Устанавливают «гаджет» между системой рециркуляции отработавших газов и впускным коллектором. А подключают к двигателю при помощи шлангов и зажимов, которые идут в комплекте.

Работа весьма простогго механизма дает ощутимые плюсы. Во-первых, дроссельный узел уже не так забивается грязью. А ведь нагар на заслонке приводит к тому, что мотор начинает работать на холостых оборотах с перебоями, да и при начале движения появляются провалы. Да еще из-за грязи может выйти из строя датчик массового расхода воздуха.