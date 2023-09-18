Зачем опытные водители надевают на масляный фильтр обычный винтовой хомут

Шофер со стажем знает, что стоит предусмотреть такой исход, чтобы в минуту необходимости элегантно ее решить. Но как именно? Хитрость заключается в заранее установленном на фильтре большом винтовом хомуте.

Он никак не влияет на систему подачи масла в двигатель, не мешается и не снижает мощность. Но вместе с тем создает удобный и функциональный зацеп, а также точку нажима — за нее можно зацепиться ключом или безболезненно ударить по ней молотком, чтобы сорвать прикипевший фильтр. Стоит хомут недорого, несколько десятков рублей, но подобное «дооснащение» расходника позволяет значительно ускорить и упростить его съем.

«Копеечные» лайфхаки, которые применяют опытные мастера, не только облегчают обслуживание и содержание автомобиля, но и позволяют существенно экономить. Здесь пару сотен, тут тысяча — и разница уже видна невооруженным взглядом. Сегодня, когда цена обладания личной машиной выросла до невиданных высот, такие маленькие хитрости особенно важны, а их использование — финансово целесообразно.

Одним словом, учиться нужно всегда и у всех, особенно если знания отдают абсолютно бесплатно.