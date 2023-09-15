Почему осенью крайне не рекомендуется использовать круиз-контроль в автомобиле

Безусловно, функция эьта весьма удобная в дальних поездках штука. Нажал клавишу, выставил скоростной лимит и наблюдай за дорогой, периодически нажимая на педаль тормоза в случае возникновения потенциально опасных объектов на проезжей части.

Впрочем, самые продвинутые модели современности располагают адаптивным круизом, умеющим при необходимости самостоятельно сбрасывать скорость, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и даже тормозить до полной остановки. Но каким бы ни был крутым электронный помощник, есть у него и обратная сторона медали. Особенно при эксплуатации автомобиля осенью.

Как мы знаем, из-за обилия дождей в осенний сезон дороги покрываются лужами, а при первых заморозках — ледяной пленкой. Чем это грозит на ходу? Правильно: эффектом аквапланирования, когда шины теряют сцепление с дорожным полотном по причине водяного слоя на его поверхности. В такие моменты машина в миг становится неуправляемой, что увеличивает риск возникновения неконтролируемого заноса, который может закончиться аварийной ситуацией. Какое же к этому отношение имеет круиз-контроль? Рассказываем.