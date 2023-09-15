Почему осенью крайне не рекомендуется использовать круиз-контроль в автомобиле

Безусловно, функция эьта весьма удобная в дальних поездках штука. Нажал клавишу, выставил скоростной лимит и наблюдай за дорогой, периодически нажимая на педаль тормоза в случае возникновения потенциально опасных объектов на проезжей части.
Впрочем, самые продвинутые модели современности располагают адаптивным круизом, умеющим при необходимости самостоятельно сбрасывать скорость, соблюдать дистанцию до впереди идущего транспорта и даже тормозить до полной остановки. Но каким бы ни был крутым электронный помощник, есть у него и обратная сторона медали. Особенно при эксплуатации автомобиля осенью.
Как мы знаем, из-за обилия дождей в осенний сезон дороги покрываются лужами, а при первых заморозках — ледяной пленкой. Чем это грозит на ходу? Правильно: эффектом аквапланирования, когда шины теряют сцепление с дорожным полотном по причине водяного слоя на его поверхности. В такие моменты машина в миг становится неуправляемой, что увеличивает риск возникновения неконтролируемого заноса, который может закончиться аварийной ситуацией. Какое же к этому отношение имеет круиз-контроль? Рассказываем.
Функция при установленном ограничителе скорости довольно резко стимулирует мотор к набору хода, заставляя автомобиль интенсивно ускоряться. А при агрессивном разгоне колеса — попади они в лужу или на корку льда — рискуют моментально «поймать клин», спровоцировав тот самый злокозненный эффект аквапланирования.
Причем не важно, с какой скоростью движется машина. На малой поймать ее, сохранив траекторию, естественно, гораздо легче, нежели на высокой. Однако при совершении какого-либо маневра и небольшая скорость может сыграть с водителем злую шутку, лишив возможности скорректировать авто в нужный момент. Чем это может закончиться, мы уже рассказали выше.
Дополнительный аргумент против круиза на влажном покрытии — капли бензина, моторного масла и прочих технических субстанций, которые концентрируются на поверхности водяных масс, провоцируя проскальзывание колес и ухудшая их свойства цепкости. При этом важно помнить, что даже самые крутые, широко разрекламированные, шины в один момент рискуют потерять контакт с дорогой, отправив автомобиль в свободное плаванье.
Поэтому при появлении первых капель дождя, а еще хуже — снежинок, сдобренных резким понижением температуры, все же лучше отключить круиз-контроль, который может натворить таких дел, что врагу не пожелаешь.