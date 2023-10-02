Почему синий дым из выхлопной трубы не должен пугать водителя

Подержанный автомобиль — штука загадочная и задорная. Порой подкидывает задачку хлеще чем затейники из «Что? Где? Когда?» И чем старше он становится, тем азартней должен быть его владелец. Иначе можно сойти сума или, что еще хуже, стать пешеходом или кредитным автовладельцем. Тут либо читать и разбираться, либо броситься в объятия СТО на все деньги. Второй вариант обладает определенными сложностями в силу пустоты кармана, так что остается только первый. Им и стоит воспользоваться, если из трубы вдруг повалил сизый дым.

Итак, повторимся, любой мало-мальски адекватный автомобилист знает, что синий дым — это горящее масло. Горит масло — двигатель неисправен, нужно вскрывать. Такая логика? Не совсем. Если мотор дымит постоянно, спору нет: поможет только разборка. Но что если симптом диагностируется только на холостых оборотах? Чтобы не попасть на излишние, а зачастую и вовсе необоснованные траты, нужно внимательно следить за поведением транспортного средства, тщательно считывая отправленные им сигналы.

Например, если дымит машина только на холостых, а в нормальном режиме выхлоп ничем не отличается от исправного, то дело тут не в поршнях и не в кольцах. Проблема кроется в задубевших маслосъемных колпачках, для замены которых не требуется даже вскрытие — работу можно сделать самостоятельно в гараже. Знай себе заранее собери нужный инструмент, включая динамометрический ключ, комплект прокладок и те самые колпачки, цена которых начинается с отметки в 50 рублей.