Почему синий дым из выхлопной трубы не должен пугать водителя

Подержанный автомобиль — штука загадочная и задорная. Порой подкидывает задачку хлеще чем затейники из «Что? Где? Когда?» И чем старше он становится, тем азартней должен быть его владелец. Иначе можно сойти сума или, что еще хуже, стать пешеходом или кредитным автовладельцем. Тут либо читать и разбираться, либо броситься в объятия СТО на все деньги. Второй вариант обладает определенными сложностями в силу пустоты кармана, так что остается только первый. Им и стоит воспользоваться, если из трубы вдруг повалил сизый дым.
Итак, повторимся, любой мало-мальски адекватный автомобилист знает, что синий дым — это горящее масло. Горит масло — двигатель неисправен, нужно вскрывать. Такая логика? Не совсем. Если мотор дымит постоянно, спору нет: поможет только разборка. Но что если симптом диагностируется только на холостых оборотах? Чтобы не попасть на излишние, а зачастую и вовсе необоснованные траты, нужно внимательно следить за поведением транспортного средства, тщательно считывая отправленные им сигналы.
Например, если дымит машина только на холостых, а в нормальном режиме выхлоп ничем не отличается от исправного, то дело тут не в поршнях и не в кольцах. Проблема кроется в задубевших маслосъемных колпачках, для замены которых не требуется даже вскрытие — работу можно сделать самостоятельно в гараже. Знай себе заранее собери нужный инструмент, включая динамометрический ключ, комплект прокладок и те самые колпачки, цена которых начинается с отметки в 50 рублей.
Итак, колпаки могут задубеть за 4—5 лет и начать пропускать масло, что и приводит к синему дыму. Снять их — вопрос времени и аккуратности, примеров работ в интернете прорва. Есть и вполне подробные описания, позволяющие провести процедуру самостоятельно.
Фактически, сложность тут одна — механизм ГРМ, который нужно снять, а потом поставить на место по меткам. Из экстраординарного снаряжения потребуется разве что рассухариватель, цена которого начинается с отметки в три тысячи рублей. Кстати, работа в сервисе будет стоить не менее 20 000 «деревянных», так что ремонт своими руками смысл имеет.
Замена маслосъемных колпачков значительно снизит расход масла, уберет синий дым и добавит срока годности двигателю — самому дорогому узлу любого авто. Будем откровенны: колпачки, как и различные прокладки, это расходные материалы, которые нужно менять периодически. Другой вопрос, что ранее этого никто не делал.