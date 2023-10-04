Зачем владельцы иномарок покупают фильтры от «Жигулей»

Современная охлаждающая жидкость, особенно если она фирменная и точно качественная, используется до пяти лет. Другими словами, автовладелец, привыкший регулярно обновлять свой парк, меняет ее только один раз за время обладания машиной. И это не экономия, а реальный срок эксплуатации, возможный благодаря сегодняшним технологиям и продуктам.
Однако тяжелые условия, к которым относятся и простаивание в городских пробках, и постоянная работа ДВС на холостых оборотах, и теплонагруженность моторов свои коррективы вносят. А чтобы движок прослужил дольше, отечественные автовладельцы придумали любопытную хитрость, позволяющую значительно продлить срок службы системы охлаждения в частности и всего двигателя вообще.
Теплонагруженность ДВС и частая работа на холостых оборотах приводят к тому, что в системе охлаждения появляются «продукты эксплуатации» — грязь, накипь, осадок. Со временем они накапливаются, забивая радиатор и рубашку двигателя, приводя, так или иначе, к перегреву. Можно, конечно, систему промывать, но это долго, хлопотно и грязно. К тому же антифриз токсичен.
В России придумали гораздо более простой способ очистки системы охлаждения: на каждом ТО в контур добавляют простой топливный фильтр тонкой очистки от «Жигулей», который продается повсеместно и стоит копейки. Погоняв через него «охлаждайку», можно собрать немалую часть грязи, скопившейся в системе. А после — просто его выбросить. Безусловно, все «нечисти» таким образом не «выгнать», но это и не нужно. Регулярно очищая ОЖ, можно добиться результата, гарантирующего, что мотор будет работать в нужном температурном диапазоне.
Если же этого не делать, то со временем забьется радиатор, потом каналы внутри ГБЦ, выйдут из строя термостат и клапан на пробке расширительного бачка/радиатора, а после и полопаются шланги. Ремонт обойдется в десятки раз дороже, чем копеечный отечественный фильтр, который на фоне остальных запчастей для ТО не стоит вообще ничего.