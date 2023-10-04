Зачем владельцы иномарок покупают фильтры от «Жигулей»

Теплонагруженность ДВС и частая работа на холостых оборотах приводят к тому, что в системе охлаждения появляются «продукты эксплуатации» — грязь, накипь, осадок. Со временем они накапливаются, забивая радиатор и рубашку двигателя, приводя, так или иначе, к перегреву. Можно, конечно, систему промывать, но это долго, хлопотно и грязно. К тому же антифриз токсичен.

В России придумали гораздо более простой способ очистки системы охлаждения: на каждом ТО в контур добавляют простой топливный фильтр тонкой очистки от «Жигулей», который продается повсеместно и стоит копейки. Погоняв через него «охлаждайку», можно собрать немалую часть грязи, скопившейся в системе. А после — просто его выбросить. Безусловно, все «нечисти» таким образом не «выгнать», но это и не нужно. Регулярно очищая ОЖ, можно добиться результата, гарантирующего, что мотор будет работать в нужном температурном диапазоне.

Если же этого не делать, то со временем забьется радиатор, потом каналы внутри ГБЦ, выйдут из строя термостат и клапан на пробке расширительного бачка/радиатора, а после и полопаются шланги. Ремонт обойдется в десятки раз дороже, чем копеечный отечественный фильтр, который на фоне остальных запчастей для ТО не стоит вообще ничего.