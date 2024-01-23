Может ли в автомобиле замерзнуть моторное масло

Стоит ртути в градуснике опуститься ниже нулевой отметки, как у водителей начинается повальная истерика: а вдруг замерзнет? «Ласточка» мерзнет, спору нет, но это не фатально, если речь идет о температурах до −15 градусов. А вот дальше начинается действительно интересное. В такой мороз уже может дать слабину старенький аккумулятор, начать хандру самостоятельно инсталлированный мультимедийный центр или сенсорное богатство новоявленных китайских машин. Случаются и более серьезные трудности: например, при −15 градусах начинает замерзать минеральное масло в двигателе.

Промерзание моторного масла само по себе — приговор. ГБЦ, конечно, не деформирует, нет в ней такого количества жидкости, чтобы мороз привел к кончине, однако маслонасос не сможет качнуть в двигатель смазку, а это автоматически приведет к задирам в цилиндре. То самое масляное голодание, которого все боятся и правильно делают. Да и забитая льдом масляная помпа с высокой долей вероятности попросится «на выход». Провернется ли коленвал или сгорит стартер? Лучше бы последнее. Дешевле.

Большинство водителей в этот момент выдыхает и успокаивается: ну кто сегодня в трезвом уме будет использовать минеральные масла? Давно уже в прошлом эти времена, разве что на каких-то затрапезных грузовиках советского производства да на тепловозах еще можно встретить такую смазку. Разочаруем: уже при −20 градусах проблемы начинаются у полусинтетики, а при −30 — у синтетических моторных масел.