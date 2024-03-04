Почему на подержанном авто иногда разом отказывают все стоп-сигналы

Эпоха подержанных автомобилей и дорогого техобслуживания привела к появлению на российских дорогах настоящих «призраков» и «фантомасов» – гнилых, дымящих, с фатально не работающими стоп-сигналами машин. Одна лампочка – уже хорошо, но каково ехать за автомобилем, у которого вообще нет «стопарей»? Не сегодня, так завтра корма превратится в причал! Почему не работают столь нужные элементы светотехники и во сколько обойдется ремонт, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Дистанция – залог целостности любого ТС на любой дороге. Но попробуй ее выдержи, когда у впереди идущего нет ни одного «стопа»? По каким признакам определить, что он собирается тормозить? Глаза – не парктроник и не радар, да и под вечер усталость берет свое. Так случаются и дурацкие, на уровне «поругались – разошлись», и очень серьезные, с последствиями для здоровья, аварии. Избежать их несложно: нужно просто починить стоп-сигналы. Цена вопроса, как оказалось, не кусается.

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Первым делом, узнав от соседа по потоку всю правду о себе, своих родственниках, друзьях и близких, а так же о том, что ни одна из красных лампочек при торможении не загорается, нужно честно ответить на вопрос: ну не могли же сгореть все разом? Однако первым делом стоит, конечно, проверить самый бредовый случай.

Иногда и такое случается в наших-то широтах. Впрочем, вероятность – одна на миллион. Гораздо вероятнее, что причина кроется в предохранителе: его и проинспектируем следующим. Цел доходяга? Пока суть да дело, разглядеть бы сам блок предохранителей на предмет окислов и ржавчины.

Фото портала АвтоВзгляд.

Стоп-сигнал на любом подержанном авто зажигается не самой педалью тормоза, а концевым выключателем, установленным непосредственно под педалью и замыкающим цепь на лампочки в тот момент, когда водитель нажимает на тормоз. Простейший прибор, именуемый в народе «лягушкой», стоит в ногах водителя, читай – постоянно в воде. Да и возраст свое берет, учитывая, что в городе на педаль тормоза мы нажимаем намного чаще, чем на «соседку». Вот и приговор – «лягушку» по замену.

Благо, стоит этот узел копейки – от 300 рублей – и меняется самостоятельно даже без большого желания. Главное – машину перед этим помыть, поскольку придется лечь на самое грязное место в салоне и ковыряться в недрах педального узла. Но это куда проще, легче и приятнее, чем «получить в корму», оправдываться перед соседом-водителем, которого, буквально, подставили, а потом ремонтировать машину на те копейки, что выделил «от щедрот» страховщик.

Более того: за неработающий стоп-сигнал положен, согласно ПДД , штраф в 500 руб., то есть размером практически в два новых концевых выключателя. Так не проще ли починить и ездить спокойно?