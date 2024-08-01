Эксперт рассказал, насколько опасна ржавчина на тормозах автомобиля

Внимательные и ответственные автомобилисты понимают, что следить за техническим состоянием машины крайне важно, ведь оно напрямую влияет на безопасность поездок. А потому, обнаружив на тормозных механизмах ржавчину, задаются вопросом — а можно ли эксплуатировать транспортное средство с таким «нюансом» или нужно срочно записываться в сервис? На этот вопрос ответил эксперт.

Директор по послепродажному обслуживанию автомобилей «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов в беседе с RG.ru отметил, что ржавчина бывает разной, и не всегда ее нужно воспринимать как тревожный звоночек. Например, нормальной считается ситуация, когда на тормозных дисках образуется желто-красный налет после дождя или длительной стоянки машины без движения.

— В этом случае после начала движения и нескольких первых торможений слышен повышенный шум работы тормозных механизмов, иногда свист. Это обычная работа тормозной системы, и через несколько торможений шум должен пройти, а диски очиститься, — говорит эксперт.

Другое дело, если автомобиль эксплуатируется активно и в разных погодных условиях. Ржавчина, покрывшая рабочую поверхность дисков, зачастую свидетельствует о том, что элемент изношен, и его необходимо заменить. А иногда — даже о неисправности системы. Ездить на такой машине по понятным причинам небезопасно — лучше записаться на СТО.

А что же нужно сделать, чтобы продлить жизнь тормозным дискам и уберечь их от ржавчины? Во-первых, эксперт советует оставлять автомобиль в сухом месте с хорошей вентиляцией. Во-вторых — совершать регулярные поездки: тогда диски будут очищаться самостоятельно. И, наконец, в-третьих, выбирать качественные расходники с достаточным ресурсом.