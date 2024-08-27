Можно ли планировать срок эксплуатации авто, исходя из ресурса мотора

Ресурс двигателя — безусловно важный показатель. Чем он больше, тем лучше. Однако современные моторы не впечатляют своей долговечностью. Более того, зачастую выходят из строя раньше, чем ожидают их владельцы. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, можно ли сегодня планировать реальный срок эксплуатации машины, ориентируясь на заявленный производителем ресурс силового агрегата.

Современные двигатели не очень долговечны, но их «жизнь» можно продлить

Вообще, ресурс современных автомобильных движков в среднем меньше, чем тех, что применялись 20-30 лет назад, напоминает вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Отдельного внимания заслуживают дизельные двигатели: они зачастую очень взыскательны и к топливу, и к «мочевине», и к маслам. Также большую проблему представляют встречающиеся сегодня «швейные машинки» в мире моторов объемом 0,9-1,2 л. Зимой они плохо прогреваются, а летом слишком долго охлаждаются.

И все-таки, уверен эксперт, реальный срок жизни этой важнейшей составляющей авто, а значит и вероятный срок эксплуатации самого транспортного средства, вполне можно спрогнозировать, исходя из заявленного ресурса, если пользовать «пламенное сердце» надлежащим образом. Ведь ни один современный автомобильный движок не представляет собой нечто революционное с технической точки зрения.

— На мой взгляд сервисмена, если исключить субъективное воздействие, то вполне можно планировать срок эксплуатации ТС, исходя именно из ресурса мотора, — делится своим мнением собеседник портала «АвтоВзгляд».

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Иными словами, необходимы надлежащая эксплуатация и своевременное тщательное обслуживание. В частности, никто не отменял аккуратное вождение и потребность в качественном топливе. Безусловно важный фактор — моторное масло. На нем также не стоит экономить, испытывая двигатель на «всеядность».

Еще один аспект — специальные присадки, на предложении которых на российском рынке негативно сказались западные санкции. Сейчас наблюдается их дефицит, однако потребность в качественной автохимии подобного рода не пропала.

Наиболее долговечные современные моторы — атмосферные. Но, как бы то ни было, все необходимые двигателю стандартные процедуры лучше всего проводить с некоторым опережением — не дожидаясь наступления формально установленной даты, за которой требуется вмешательство. Например, при периодичности замены масла согласно заводским стандартам через каждые 10 тыс. км, полезно менять лубрикант уже после 8 тыс. км.

Если все же возникла проблема, то, опять же, очень важно своевременно выявить ее. Не удалось диагностировать «болезнь» вовремя — и реальный ресурс двигателя рискует резко сократиться. И далеко не каждый мотор удастся реанимировать с помощью переборки. Порой проще купить новый автомобиль, отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд».

Таким образом, определяя сегодня ориентировочный срок выхода из строя своей машины, действительно можно ориентироваться на заявленный ресурс силового агрегата, но только при условии надлежащей его эксплуатации.