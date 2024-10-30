Эксперт рассказал об ошибках, которые приводят к быстрой «смерти» двигателя

Немаловажный фактор, оказывающий непосредственное влияние на ресурс двигателя — обслуживание силового агрегата. Если проводить его своевременно и по всем правилам, то мотор прослужит долгие годы. Но какие именно правила нужно соблюдать? Об этом рассказали эксперты.

Во-первых, рассказала «Российской газете» директор по сервису ГК «Рольф» Юлия Трушкова, необходимо строго следовать предписаниям завода-изготовителя. То есть проводить ТО не реже, чем указано в мануале, и использовать только те запчасти и расходные материалы, что «одобрены» производителем. Особенно это касается моторного масла: его нужно выбирать предельно осторожно, исключая возможность применения смертельно опасного для движка контрафакта.

Во-вторых, чтобы не сократить, а даже продлить ресурс агрегата, можно прибегать к ряду лайфхаков. Например, менять воздушный фильтр в два раза чаще, чем установлено регламентом. То же справедливо по отношению к моторному маслу. Особенно, если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, проводя много времени в пробках, или часто ездит на большие расстояния. И в идеале нужно ориентироваться не на километраж, а на моточасы.

— На дизельных моторах и силовых агрегатах с непосредственным впрыском при пробеге более 100 тысяч км нужно дополнительно проверять топливную систему. Каждый сезон промывать радиаторы охлаждения, со снятием. Повышенная температура — серьезный враг уплотнителей, проводки, моторного масла и других составляющих двигателя, — говорит эксперт.

Помимо прочего, Трушкова настоятельно советует заливать «правильное» топливо — то есть горючку с октановым числом не ниже рекомендуемого. Не стоит игнорировать процедуру прогрева двигателя. И в любую погоду первые километры после запуска мотора имеет смысл избегать резких торможений и ускорений, не давая агрегату раскрутиться выше 2500 об/мин.