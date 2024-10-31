Эксперты объяснили, почему спокойный ритм езды на самом деле опасен для авто

Многие автомобильные эксперты говорят, что стоит придерживаться флегматичного стиля вождения, поскольку так безопаснее, экономичнее и лучше для самой машины. Однако есть нюанс. На некоторые детали и узлы постоянный «овощной» режим влияет негативно. И вот почему.

Прохватить по свободной трассе время от времени необходимо

В беседе с «Российской газетой» эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что, работая преимущественно на низких оборотах, современные двигатели действительно помогают экономить топливо. Но нужно помнить, что в таком спокойном режиме снижается эффективность труда масляного насоса, а значит, замедляется прокачка технической жидкости.

Если речь идет об агрегате с турбонаддувом, то постоянная езда на низких оборотах может привести к нарушениям в системе регулировки компрессора, и это тоже не сулит ничего хорошего. К тому же «овощной» режим опасен для аккумулятора: если поездки не только спокойные, но еще и короткие, батарея не успевает набирать полный заряд.

Впрочем, у флегматичного стиля езды есть и «технические» плюсы. Скажем, он позволяет продлить ресурс тормозной системы, которая сильно страдает при агрессивных маневрах.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что делать, если автоматическая коробка передач внезапно перешла в аварийный режим.