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Эксперты объяснили, почему спокойный ритм езды на самом деле опасен для авто

Прохватить по свободной трассе время от времени необходимо

Многие автомобильные эксперты говорят, что стоит придерживаться флегматичного стиля вождения, поскольку так безопаснее, экономичнее и лучше для самой машины. Однако есть нюанс. На некоторые детали и узлы постоянный «овощной» режим влияет негативно. И вот почему.

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Автор
Артем Князев

Изображение Эксперты объяснили, почему спокойный ритм езды на самом деле опасен для авто

В беседе с «Российской газетой» эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» отметили, что, работая преимущественно на низких оборотах, современные двигатели действительно помогают экономить топливо. Но нужно помнить, что в таком спокойном режиме снижается эффективность труда масляного насоса, а значит, замедляется прокачка технической жидкости.

Если речь идет об агрегате с турбонаддувом, то постоянная езда на низких оборотах может привести к нарушениям в системе регулировки компрессора, и это тоже не сулит ничего хорошего. К тому же «овощной» режим опасен для аккумулятора: если поездки не только спокойные, но еще и короткие, батарея не успевает набирать полный заряд.

Впрочем, у флегматичного стиля езды есть и «технические» плюсы. Скажем, он позволяет продлить ресурс тормозной системы, которая сильно страдает при агрессивных маневрах.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что делать, если автоматическая коробка передач внезапно перешла в аварийный режим.

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