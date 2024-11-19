Россиянам рассказали, сколько стоит подготовка автомобиля к зиме в этом году

Соответствующие вычисления для РИА Новости провели специалисты ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Оказалось, что средний чек на аккумуляторную батарею вырос на 10% — она подорожала до 6405 рублей. В случае «дворников» прибавка составила 15%, а цена — 1109 рублей. За «незамерзайку» водителям пришлось заплатить на 13% больше или 306 рублей.
«Переобуваться» стало дороже на 17%, средняя стоимость этой услуги достигла 2670 рублей. Обращение в автосервис стало бить по карману на 19% больнее, тут речь идет о 7358 рублях.
В первых числах ноября в текущем году российские автолюбители больше интересовались сезонным техобслуживанием и шиномонтажом, чем за аналогичный период 2023-го. Это произошло из-за теплой погоды в начале осени 2024-го, спровоцировавшей эффект отложенного спроса.
Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какой алгоритм прогрева автомобиля будет оптимальным зимой.