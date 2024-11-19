Россиянам рассказали, сколько стоит подготовка автомобиля к зиме в этом году

В начале ноября 2024-го траты наших соотечественников на подготовку машины к зиме превысили прошлогодние в том же месяце. Они выросли до 17,8 тыс. рублей или на 16%. При расчетах аналитики ориентировались на набор товаров и услуг для одной легковушки. В список включили сезонное техобслуживание, аккумулятор, «незамерзайку» и «дворники», и, конечно же, шиномонтаж.

Соответствующие вычисления для РИА Новости провели специалисты ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». Оказалось, что средний чек на аккумуляторную батарею вырос на 10% — она подорожала до 6405 рублей. В случае «дворников» прибавка составила 15%, а цена — 1109 рублей. За «незамерзайку» водителям пришлось заплатить на 13% больше или 306 рублей.

«Переобуваться» стало дороже на 17%, средняя стоимость этой услуги достигла 2670 рублей. Обращение в автосервис стало бить по карману на 19% больнее, тут речь идет о 7358 рублях.

В первых числах ноября в текущем году российские автолюбители больше интересовались сезонным техобслуживанием и шиномонтажом, чем за аналогичный период 2023-го. Это произошло из-за теплой погоды в начале осени 2024-го, спровоцировавшей эффект отложенного спроса.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, какой алгоритм прогрева автомобиля будет оптимальным зимой.