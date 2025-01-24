Эксперт объяснил водителям, как с легкостью экономить топливо

Простые, но действенные советы помогут большинству водителей меньше тратиться на горючее. В первую очередь, необходимо придерживаться умеренного стиля вождения — плавно разгоняться и тормозить. Кроме того, нужно следить за давлением в шинах, поскольку недостаточно накачанные покрышки создают дополнительное сопротивление качению. И не стоит забывать, что избыточный вес машины тоже увеличивает расход топлива, поэтому не стоит держать в багажнике или салоне что-то лишнее.

В беседе с «Российской газетой» об элементарных правилах экономии топлива напомнила директор по сервису компании «Рольф» Юлия Трушкова. По ее словам, не нужно прогревать мотор слишком долго, плюс стоит заранее планировать свои маршруты, чтобы не было частых остановок и лишнего стояния в «пробках».

Важно использовать кондиционер только по необходимости и переключаться на светофорах на нейтральную передачу при длительных остановках. Без движения постоянно активный режим «Drive» при наличии «автомата» также способствует перерасходу бензина.

При желании меньше платить на заправке важно соблюдать скоростной режим, и тогда экономия на топливе может составить до 15%. Плюс эксперт посоветовала вовремя обслуживать машину в сервисе и не заливать в бак всякую дрянь.

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