Эксперт рассказал, как правильно обкатывать новый автомобиль

Чаще всего при обкатке автомобиля водители забывают об инструкциях производителя. Хотя в первую очередь нужно соблюдать именно их, чтобы ваш «железный конь» жил долго и счастливо. Как правило, завод-изготовитель дает рекомендации на первую тысячу километров пробега.

В беседе с «Российской газетой» об этом рассказал региональный технолог международной сети автосервисов Fit Service Константин Ершов. По его словам, в процессе обкатки новой машины нужно регулярно проверять уровни технических жидкостей. Кроме того, важно выбрать щадящий режим работы для мотора и трансмиссии. Например, не заставлять силовой агрегат трудиться на высоких оборотах. Экстремальные режимы на пользу автомобилю не пойдут.

Чтобы «обкатка» была правильной, необходимо плавно менять частоту вращения двигателя. Эксперт советует автомобилистам чередовать скоростные режимы и нагрузку, избегать долгой езды с одинаковой скоростью. За манеру вождения «газ в пол» и экстренные торможения машина тоже спасибо не скажет. После первой пары тысяч километров пробега лучше сменить моторное масло.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, чего нельзя делать во время обкатки новой машины.