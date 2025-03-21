Российским водителям рассказали, чего категорически нельзя делать с авто весной

О том, что с автомобилем после зимы нужно сделать обязательно, написано уже немало статей: заменить технические жидкости и фильтры, проверить лакокрасочное покрытие, провести диагностику основных узлов и агрегатов, установить летние шины. А чего предпринимать категорически не стоит? Об этом рассказал эксперт.

Три совета, как навредить машине и себе

В беседе с «Российской газетой» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков назвал три распространенные ошибки, которые совершают многие автовладельцы весной. И первая — самостоятельная мойка двигателя. Эксперт уточнил, что эту процедуру можно доверять лишь специалистам — в противном случае есть риск повредить электронные компоненты, что приведет к возникновению неисправностей.

Вторая ошибка — применение топливных добавок наобум, то есть без предварительных консультаций с мастером. Обсудить этот вопрос с экспертом необходимо, поскольку «неудачный» выбор присадок в лучшем случае всего-навсего не даст никакого результата, а в худшем — серьезно навредит силовому агрегату.

Наконец, категорически не рекомендуется проезжать на высокой скорости глубокие лужи. Такой подход может привести не только к гидроудару, но и к аквапланированию. А потеря контроля над автомобилем — особенно, если машина идет в плотном потоке на оживленной трассе — чревата серьезной аварией.

Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что за последний год расходы россиян на подготовку «ласточки» к теплому сезону ощутимо увеличились.