Российским водителям рассказали, чего категорически нельзя делать с авто весной

В беседе с «Российской газетой» директор департамента послепродажного обслуживания ГК «АвтоСпецЦентр» Игорь Серебряков назвал три распространенные ошибки, которые совершают многие автовладельцы весной. И первая — самостоятельная мойка двигателя. Эксперт уточнил, что эту процедуру можно доверять лишь специалистам — в противном случае есть риск повредить электронные компоненты, что приведет к возникновению неисправностей.
Вторая ошибка — применение топливных добавок наобум, то есть без предварительных консультаций с мастером. Обсудить этот вопрос с экспертом необходимо, поскольку «неудачный» выбор присадок в лучшем случае всего-навсего не даст никакого результата, а в худшем — серьезно навредит силовому агрегату.
Наконец, категорически не рекомендуется проезжать на высокой скорости глубокие лужи. Такой подход может привести не только к гидроудару, но и к аквапланированию. А потеря контроля над автомобилем — особенно, если машина идет в плотном потоке на оживленной трассе — чревата серьезной аварией.
Ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что за последний год расходы россиян на подготовку «ласточки» к теплому сезону ощутимо увеличились.