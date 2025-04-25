Для дачников: как дорабатывают машины, которые не ездят каждый день

Дорогие, но все равно забитые московские парковки в тандеме с дорогим, уже вполне по американским ценам, горючим сделали свое дело: многие столичные жители отказались от ежедневного использования автомобиля. Машина ждет своего часа на выходных — дача же — но в нужный миг внезапно может отказаться заводиться. Кто виноват и что делать — на портале «АвтоВзгляд».

В будни по городу уже не поездишь — пробки, горючка и парковка на троих расписали такую «пульку», что обычному водителю достается лишь карта «Тройка». Значит, машина стоит во дворе и ждет своего часа: в пятницу вечером ее доверху загрузят скарбом, а ранним субботним утром — в свою пробку на вылетную магистраль: фазенда ждет!

И все бы хорошо, только вот вечное правило о том, что автомобиль должен ездить, а не стоять, играет с транспортным средством злую шутку: утечки тока, которых с годами только прибывает, сигнализация и еще примерно 333 причины исправно делают свое дело — за неделю аккумулятор разрядится. Даже новый. Скидывать клемму, как на «Жигулях»?

Фото: globallookpress.com

Ну, во-первых, это не самая чистая и приятная затея, да и на второй раз, как правило, забудется. Поэтому в широких кругах российских автомобилистов набирает популярность такая забава, как размыкатель массы: специальная железка, позволяющая обесточить машину полностью одним элегантным движением пальца. А для самых забывчивых и технологичных есть устройство чуть более сложное, но уже с дистанционным управлением, которое потребует того же движения пальцем, но уже по пульту. Теоретически — можно даже с балкона.

В чем фокус: размыкая массу на батарейке, мы сохраняем заряд на продолжительный срок и больше не волнуемся насчет субботнего утреннего пуска ДВС. Недостаток — сигнализация тоже не работает, но многих автовладельцев этот аспект не отпугнет — угонять уже фактически нечего, а внешний вид машины работает не хуже охранного комплекса. Увы, такие времена. Не до жиру.

На выходе получаем заряженную генератором батарею, которая точно не растеряет ток за неделю, поскольку будет отключена от сети по методике урока физики в средней школе, то есть разомкнутой цепи. Стоит — недорого, устанавливается самостоятельно, остросюжетных размышлений не требует. Вариант!