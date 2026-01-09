Эксперты объяснили, что можно, а чего категорически делать нельзя, если села АКБ

Проблема разряженного аккумулятора в морозы — одна из самых частых и досадных. Начинающим водителям она кажется внезапной, опытным — сезонной неизбежностью. Но как бы то ни было, незнание правил «оживления» автомобиля может привести не только к трате времени и нервов, но и к дорогостоящему ремонту.

Портал «АвтоВзгляд» попросил нескольких отраслевых экспертов рассказать, какие действия при севшей аккумуляторной батарее совершать можно, а чего делать категорически нельзя — чтобы не нанести любимой «ласточке» (а то и себе) по неосторожности вред. И первое, с чего начал представитель НПК «АВТОПРИБОР» Артем Березин — с рекомендаций для владельцев машин массового сегмента.

ЧТО ДЕЛАТЬ МОЖНО

Так, по его словам, для водителей на LADA или других доступных иномарок B-класса (Renault Logan, Hyundai Solaris и им подобных) самым быстрым и простым способом «реанимации» машины остается «прикуривание» от донора. И ключевое условие успеха тут — наличие качественных пусковых проводов. Многие дешевые изделия используют сплавы, не способные передать высокий пусковой ток, необходимый для прокрутки холодного двигателя.

Если проводов нет, но есть зарядное устройство, оптимально снять АКБ и занести в тепло. При этом важно дать батарее отстояться 2-3 часа перед манипуляцией, поскольку зарядка сильно охлажденного аккумулятора ведет к необратимой сульфатации и выходу из строя.

Фото: jcomp/freepik.com

Современные иномарки с AGM-батареями и сложной электроникой — совсем другая история, говорит эксперт. И здесь «прикуривание» становится крайне рискованным шагом. Резкий скачок тока может повредить чувствительную АКБ (вплоть до взрыва) и вызвать необратимые поломки дорогостоящих блоков управления.

Для автомобилей бизнес-, премиум- и люкс-класса (например, Mercedes-Benz W221) «прикуривание» вообще под запретом. Эта процедура иногда вызывает срабатывание несбрасываемой электронной защиты, и для ее отключения требуется дорогостоящая физическая разборка блока управления.

Так что оптимальное решение в случае дорогих авто — использование портативного пуско-зарядного устройства (бустера). Но важно помнить, что дешевые модели с малым реальным током (менее 400-500 А) часто не справляются с задачей и могут лишь навредить. Следует выбирать бустеры с заявленным показателем от 600 А и выше.

ЧЕГО ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ

Что же касается общих запретов, то их перечислил заместитель руководителя направления АКБ отдела продаж «АВТОРУСЬ» Дмитрий Меженин. Ни в коем случае не пытайтесь «прикурить» или зарядить аккумулятор, не проверив его состояние. Если батарея старая (ей больше 5 лет), на ней есть механические повреждения, вздутия или течет электролит, то любые манипуляции становятся опасными — вплоть до пожара или взрыва.

Фото: freepik/freepik.com

Крайне важно правильно выполнять «прикуривание», и здесь много роковых ошибок. Первая и самая серьезная — путать полярность проводов, что почти всегда выводит из строя электронику. Вторая — подключать «минус» от донора напрямую к «минусу» севшей АКБ. Может проскочить искра, способная воспламенить газ, выделяющийся из батареи. Третья — запускать двигатель донора, когда клеммы еще не подключены к реципиенту или наоборот. И четвертое — допускать, чтобы кузова машин соприкасались.

Также категорически нельзя заводить «с толкача» или на буксире автомобиль, оснащенный автоматической коробкой передач. Это с высокой вероятностью приведет к тяжелым и дорогостоящим поломкам трансмиссии. Для машин с «механикой» такой способ хоть и допустим в крайних случаях, но тоже не является рекомендованным.

Опасно долго и безрезультатно крутить стартер. Если после двух-трех попыток продолжительностью 5-7 секунд двигатель не схватывает, дальнейшие попытки только окончательно добьют и без того слабый аккумулятор и могут привести к перегреву стартера. Между попытками обязательно нужно делать паузы.

Фото: senivpetro/freepik.com

И наконец, никогда не оставляйте полностью разряженный аккумулятор в машине на сильном морозе. Электролит в «пустой» АКБ теряет плотность и может замерзнуть, что приведет к физическому разрушению внутренних пластин и самого корпуса батареи, после чего она станет непригодной для использования.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРОБЛЕМЫ

Эксперты единодушны в том, что частая причина «внезапной» разрядки АКБ — не холод, а хронический недозаряд из-за коротких городских поездок. Энергоемкие потребители (печка, обогревы, фары) разряжают батарею, а генератор в режиме коротких пробегов и пробок не успевает восполнить потери. Поэтому Артем Березин рекомендует раз в месяц, особенно перед холодами, совершать поездку длительностью не менее часа по загородной трассе.

Директор департамента по работе с партнерами СТО «UREMONT» Александр Петров добавляет, что регулярная проверка уровня заряда критична для батарей старше трех лет. Также важно содержать клеммы в чистоте, проверять отсутствие утечек тока и своевременно менять аккумуляторы, когда они выходят из строя. А в сильные холода имеет смысл отключать энергопотребители перед остановкой.

В свою очередь, в пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» напоминают, что если автомобиль оснащен системой «старт-стоп», то необходимо использовать аккумуляторы, предназначенные для такого режима работы (технологии EFB или AGM). Обычная батарея быстро исчерпает свой ресурс. При длительных простоях, особенно зимой, следует отключать минусовую клемму или использовать устройство поддержания заряда.