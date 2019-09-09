Чего нельзя делать, собираясь брать автокредит на покупку новой машины

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Покупка автомобиля в кредит может обернуться для торопливого или невнимательного заемщика ненужными и очень серьезными дополнительными тратами. На что в первую очередь обратить внимание, чтобы не переплатить лишнего, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Лика Затворная

Например, при всей заманчивости предложений купить машину в рассрочку вы должны понимать, что это все-таки откровенный развод. Мало того, что такая схема покупки предполагает высокий первоначальный взнос — 50—60 процентов стоимости транспортного средства, так еще придется платить комиссию за оформление рассрочки и оформлять кучу страховок и соглашаться на другие дополнительные услуги. И если вы, как и большинство россиян, стеснены в средствах, то все-равно брать кредит. Так что не теряйте времени на изучение подобных вариантов.

Так же не стоит соглашаться на упрощенный вариант получения денег, называемый «экспресс-кредит на покупку машины». Да, его выдадут чуть ли не по водительским правам буквально за 30 минут, но процент будет просто грабительским.

Еще, как подчеркивает канал «ТриБолта», очень нежелательно оформлять кредит в автосалоне — лучше работать напрямую с банками. Дело в том, что дилеры работают с ограниченным кругом финансовых организаций, что не позволяет выбрать оптимальные условия автокредита. К тому же, в их схеме предусмотрен минимальный пакет документов, что автоматически сказывается на процентной ставке не в лучшую для заемщика сторону.

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Лучше уж побегать по банкирам и собрать полный пакет документов. Впрочем, можно и не бегать, сразу обратившись в банк автопроизводителя, чью машину вы присмотрели. У «фирменных» банков требования к документам такие же, что и у обычных, а процентные ставки существенно ниже.

Ну, и вечный вопрос по страхованию покупаемого авто. На мой взгляд, КАСКО на новенький автомобиль брать надо обязательно, тем более, что сейчас полис с полным покрытием можно взять у проверенных компаний всего за 10 000 рублей. Однако ни в коем случае не соглашайтесь, чтобы страховка по КАСКО включалась в тело кредита — это его значительно удорожает. Полис лучше покупать самостоятельно и за свои, а не заемные деньги.

А в целом, если не пороть горячку, подкопить на первый взнос 15—20% стоимости авто, то ставка по автокредиту может составить всего 5% годовых. В то время как самый дешевый потребительский кредит на любые цели обойдется вам в 8% годовых.

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9 сентября 2019
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