Чего нельзя делать, собираясь брать автокредит на покупку новой машины

Например, при всей заманчивости предложений купить машину в рассрочку вы должны понимать, что это все-таки откровенный развод. Мало того, что такая схема покупки предполагает высокий первоначальный взнос — 50—60 процентов стоимости транспортного средства, так еще придется платить комиссию за оформление рассрочки и оформлять кучу страховок и соглашаться на другие дополнительные услуги. И если вы, как и большинство россиян, стеснены в средствах, то все-равно брать кредит. Так что не теряйте времени на изучение подобных вариантов.

Так же не стоит соглашаться на упрощенный вариант получения денег, называемый «экспресс-кредит на покупку машины». Да, его выдадут чуть ли не по водительским правам буквально за 30 минут, но процент будет просто грабительским.

Еще, как подчеркивает канал «ТриБолта», очень нежелательно оформлять кредит в автосалоне — лучше работать напрямую с банками. Дело в том, что дилеры работают с ограниченным кругом финансовых организаций, что не позволяет выбрать оптимальные условия автокредита. К тому же, в их схеме предусмотрен минимальный пакет документов, что автоматически сказывается на процентной ставке не в лучшую для заемщика сторону.