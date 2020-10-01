Почему не стоит бояться покупать автомобиль с дубликатом ПТС

Если хладнокровно подойти к покупке автомобиля на вторичном рынке, то все может оказаться не так уж и плохо. С дубликатом ПТС автомобили тоже можно приобретать. Правда, при определенных условиях.
Нужно понимать, что дубликат паспорта транспортного средства — это такой же официальный документ, как и сам оригинал. Его выдают, когда в том самом оригинале больше нет места для записей. А оно, порой, может катастрофически быстро кончаться, например, когда транспортное средство сменило пару владельцев, или его единоличный хозяин несколько раз менял фамилию. В общем, поверьте на слово, шесть полей, предназначенных для внесения данных о владельце, два из которых уже заполнены данными автопроизводителя и дилера, который продавал эту машину, когда она была новой — это совсем немного.
Поэтому когда все строчки для заполнения заканчиваются, в ГИБДД выдается дубликат ПТС, а прежний документ сдается и утилизируется, о чем в графу «Особые отметки» вносится запись: «взамен утилизированного», либо «взамен сданного», конечно же, с внесением номера, переданной в ГАИ бумаги. Транспортные средства именно с такой формулировкой в «Особых отметках» дубликата покупать наиболее безопасно, разумеется, после того, как покупатель удостовериться в оригинальности самого документа.
А вот если дубликат ПТС выдан вследствие того, что владелец автомобиля потерял оригинал, либо документ был украден, о чем в «Особых отметках» гласит запись «Взамен утраченного» — это должно насторожить потенциального покупателя. Возможно, история продавца с кражей ПТС и правда, но проверять на себе обратное, вряд ли кому-то захочется.
Не исключено, что машина является объектом имущественных споров, и оригинальный ПТС не исчез, а лежит у одной из сторон, в то время как у другой остался автомобиль. Злоумышленники получают дубликат ПТС, и продают машину, которая от этого не перестала быть предметом спора. И по суду приобретенный автомобиль придется вернуть законному владельцу. Та же история с кредитными и лизинговыми машинами.
Подделка ПТС и особенно дубликатов ПТС — не редкость. Поэтому перед покупкой автомобиля, необходимо всесторонне изучить предоставленный продавцом документ. На нем должны быть водяные знаки, голограммы и объемные изображения. А описанная в дубликате информация и технические характеристики должны соответствовать продаваемому автомобилю. Бумага должна вызвать сомнение, если поднеся ее на свет, сквозь записи просвечиваются следы других записей, которые были, каким-то образом, подтерты. Да, друзья, и такое тоже бывает.
И даже если ничего подозрительного в дубликате ПТС покупатель не нашел, стоит заплатить немного денег, и запросить проверку истории автомобиля в специализированных сервисах. А еще провести диагностику технического состояния транспортного средства. Только после тщательной и всесторонней проверки машину можно брать. Если продавец отказывается предоставить покупателю возможность изучить документы и продиагностировать машину, то это определенно вызывает подозрения. И от покупки такого автомобиля лучше отказаться.
Кстати, аферисты не брезгуют и обманом покупателей с использованием электронного ПТС: подробнее — здесь.