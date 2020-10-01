Почему не стоит бояться покупать автомобиль с дубликатом ПТС

Если хладнокровно подойти к покупке автомобиля на вторичном рынке, то все может оказаться не так уж и плохо. С дубликатом ПТС автомобили тоже можно приобретать. Правда, при определенных условиях.

Нужно понимать, что дубликат паспорта транспортного средства — это такой же официальный документ, как и сам оригинал. Его выдают, когда в том самом оригинале больше нет места для записей. А оно, порой, может катастрофически быстро кончаться, например, когда транспортное средство сменило пару владельцев, или его единоличный хозяин несколько раз менял фамилию. В общем, поверьте на слово, шесть полей, предназначенных для внесения данных о владельце, два из которых уже заполнены данными автопроизводителя и дилера, который продавал эту машину, когда она была новой — это совсем немного.

Поэтому когда все строчки для заполнения заканчиваются, в ГИБДД выдается дубликат ПТС, а прежний документ сдается и утилизируется, о чем в графу «Особые отметки» вносится запись: «взамен утилизированного», либо «взамен сданного», конечно же, с внесением номера, переданной в ГАИ бумаги. Транспортные средства именно с такой формулировкой в «Особых отметках» дубликата покупать наиболее безопасно, разумеется, после того, как покупатель удостовериться в оригинальности самого документа.

А вот если дубликат ПТС выдан вследствие того, что владелец автомобиля потерял оригинал, либо документ был украден, о чем в «Особых отметках» гласит запись «Взамен утраченного» — это должно насторожить потенциального покупателя. Возможно, история продавца с кражей ПТС и правда, но проверять на себе обратное, вряд ли кому-то захочется.