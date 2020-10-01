ФСИН взялась за мошенников, обманывающих продавцов подержанных машин, сидя в тюрьме

Служба планирует запросить 3 млрд. рублей, чтобы установить технику, которая бы генерировала помехи сотовой связи. При этом ведомство хочет применять целый комплекс средств. В некоторых случаях будет использоваться экранирование сигнала, а в других — генераторы выборочных помех. Как уточняет «Коммерсант», один модуль такого устройства сканирует эфир и, найдя устойчивый сигнал, создает помехи.

О массовой работе подпольных колл-центров сейчас говорят как представители банков, так и специалисты по информационной безопасности. Часто жертвами мошенников становятся продавцы подержанных автомобилей, которые выставляют объявления на соответствующих сайтах.

Как правило, злоумышленник предлагает оставить залог, взамен требуя данные банковской карты продавца. После нескольких раундов таких переговоров утомленный (или навивный) владелец «бэушки» раскрывает всю информацию по карте… Другой вариант — «покупатель» отправляет «фишинговую» ссылку, которая «выуживает» логины, пароли, номера карт, пин-коды и тому подобное.

Но, похоже, «бизнесменам» из-за решетки придется сворачивать свою деятельность. Правда, как показывает практика, нередко эти махинации прикрывают сами сотрудники ФСИН. При таком раскладе какие «глушилки» не ставь, «центры обработки звонков» продолжатсвою работу.