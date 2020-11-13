Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге

Большая часть т/с для каршеринга приобретается владельцами сервисов в лизинг и когда наступает момент обновления автопарка, старые машины возвращаются лизингодателю, который продает их через аукционы, либо сдает официальным дилерам в trade-in.
При этом порядочные продавцы указывают, что машина после каршеринга; пишут реальный пробег и фактическое состояние на момент продажи. Соответственно, и цена такого авто ниже рынка. А вот непорядочные пытаются скрыть этот факт, скрутить пробег, навести марафет и реализовать по рыночной стоимости. Как вывести махинаторов на чистую воду?
КУЗОВ
Начнем с того, что все каршеринговые автомобили должны соответствовать фирменному стилю компании, поэтому каждое авто брендируется. С помощью пленки наносятся логотипы и отличительные знаки — полностью на весь кузов или частично. Когда наклейки не удаляются перед продажей, то покупателю все понятно. Но на что обратить внимание, если наклейки удалены?
При некачественном удалении пленки, на кузове остаются пятна клея. Если их не видно при осмотре, нужно провести ладонью по поверхности. В местах, где была пленка, текстура будет отличаться (шероховатости, липкие пятна).
Осматривать кузов нужно под разными углами на предмет расхождения оттенка лакокрасочного покрытия. Причины различия — косметические работы или частичная оклейка кузова пленкой. Закрытые элементы меньше подвергались воздействию окружающей среды, поэтому будут отличаться.
При осмотре обязательно измерьте толщину лакокрасочного покрытия, норма — до 200 мкм. Чем выше этот показатель, тем больше вероятность, что элемент ремонтировали.
Ну и, разумеется, вмятины, сколы, царапины, потертости по кузову — верный признак многопользовательского авто. В этом смысле очень показательны бампера коммерческих автомобилей: ими бьются о бордюры, парковочные шары и другие поверхности. В итоге бампера в сколах, трещинах и даже с оторванными элементами.
САЛОН
В салоне больше всего страдает водительское сиденье, руль и ручка переключения передач. На эти элементы стоит обратить внимание в первую очередь при осмотре салона: потертости, пятна, дырочки — частые спутники арендованных машин. При этом водительское сиденьевыделяется на фоне остального салона: оно более изношено и могут быть повреждены механизмы регулировки. Каждый водитель регулирует сиденье под себя — арендованное авто не исключение, а где больше десятка клиентов за день — там и проблемы с регулировками.
Тоже самое можно сказать и о руле, и о ручке КП — сильные потертости свидетельствуют о большом пробеге автомобиля. Отдельное внимание — подушкам безопасности: стоит обратить внимание на их количество и целостность. Деформации мест установки или несоответствие количеству может быть следствием участия машины в ДТП.
И, наконец, комплектность автомобиля —обратите внимание на наличие запаски, количество ковриков, подстаканников, прикуривателя и других элементов, которые должны быть в любой машине. В каршеринговых авто часто воруют все, что можно утащить. Соответственно, при продаже такой машины вряд ли кто-то будет комплектовать ее ковриками и запаской.
ДВИГАТЕЛЬ И ПОДВЕСКА
Все машины автопарка находятся на гарантии и обслуживаются у официального дилера, ремонтируются согласно регламенту производителя. На первый взгляд, это существенный плюс. Но арендуют машины разные люди и мало кто будет бережно относится к чужому имуществу.
Больше всего достается подвеске и двигателю, а на некоторых моделях сильно страдает и коробка. Логично, что водители стремятся сэкономить, а значит мотор перед началом движения редко кто греет. Да и частые запуски двигателя пагубно сказываются на техническом состоянии.
О подвеске тоже мало кто думает на арендованном авто. На каршеринге заезжают на бордюры, не жалеют авто на бездорожье и не сильно стараются объезжать ямы на дороге. Такое отношение довольно быстро убивает стойки, амортизаторы, да и тормозам достается прилично.
А подводя итог можно сказать, что минусов при покупке авто из каршеринга. С вероятностью 99% можно утверждать, что автомобиль потребует вложений в ремонт. Другая проблема: мошенничество, когда авто после каршеринга выдают за частный. Выявить правду можно с помощью проверки через специальные онлайн-сервисы. Например, avtocod.ru в графе «коммерческое использование» отмечает машины после каршеринга. Но даже в этом случае велик риск приобрести «уставший» автомобиль по завышенной цене.
При этом плюсы покупке не столь очевидны, и главный из них — возможность купить машину на 10—15% дешевле рыночной стоимости. А если опустить такой «нюанс», как огромное количество пользователей, то за такую покупку выступают свежий год выпуска; обслуживание у официального дилера; наличие в истории т/с всего одного владельца; новый кузов (при условии, что автомобиль не побывал в серьезных ДТП) и, в некоторых случая, еще действующая гарантия. Однако, подчеркнем, все плюсы актуальны при условии, что заранее известна история автомобиля. И вот тому характерные пример.
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
Эта LADA Granta выпущена в 2016 году. С виду состояние хорошее. Плюс убедительный рассказ продавца о том, машина «в такси не была. Вложений не требует». Казалось бы, отличный вариант для покупки. Чтобы в этом убедиться, мы заказали отчет avtocod.ru. И тут нас ждал сюрприз.
Смотрите внимательно: 4 владельца, пробег скручен, имеются ограничения на регистрационные действия ГИБДД. Плюс в послужном списке «Гранты» 1 ДТП, 1 расчет ремонтных работ, дубликат ПТС вместо оригинала и, главное, автомобиль находился в коммерческом использовании. А значит, высока вероятность, что машина была каршеринговой. Давайте разбираться.
Начнем с малого. В 2019 году из диагностической карты был зафиксирован пробег в 620 123 км, что говорит о слишком частой эксплуатации авто. Чтобы столько «набегать» за 3 года, нужно было ездить каждый день. Именно так в каршеринге и происходит. В нашем же объявлении указан пробег 62 000 км.
Идем дальше:1 ДТП и 1 расчет ремонтных работ. В 2018 году машина получила сильные повреждения передней части. И в следующем месяце того же года был произведен расчет ремонтных работ (сумма, к сожалению, страховой компанией не указана).
А теперь о главном: машина находилась в коммерческом использовании у АО «Лизинговая компания Европлан». Учитывая, что в графе «использование в лизинге» машина не отмечена, то легко сделать вывод, что эта лизинговая компания и была каршеринговой. До какого времени она использовала автомобиль, не известно. Ну и как вишенка на торте — запрет на регистрационные действия. Как вы понимаете, мало того, что машина явно не в лучшем техническом состоянии, так ее еще и переоформить на себя после покупки будет невозможно.
Вот таких примеров на вторичке и стоит опасаться.