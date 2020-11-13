Имеет ли смысл покупать машину, поработавшую в каршеринге

КУЗОВ

Начнем с того, что все каршеринговые автомобили должны соответствовать фирменному стилю компании, поэтому каждое авто брендируется. С помощью пленки наносятся логотипы и отличительные знаки — полностью на весь кузов или частично. Когда наклейки не удаляются перед продажей, то покупателю все понятно. Но на что обратить внимание, если наклейки удалены?

При некачественном удалении пленки, на кузове остаются пятна клея. Если их не видно при осмотре, нужно провести ладонью по поверхности. В местах, где была пленка, текстура будет отличаться (шероховатости, липкие пятна).

Осматривать кузов нужно под разными углами на предмет расхождения оттенка лакокрасочного покрытия. Причины различия — косметические работы или частичная оклейка кузова пленкой. Закрытые элементы меньше подвергались воздействию окружающей среды, поэтому будут отличаться.

При осмотре обязательно измерьте толщину лакокрасочного покрытия, норма — до 200 мкм. Чем выше этот показатель, тем больше вероятность, что элемент ремонтировали.

Ну и, разумеется, вмятины, сколы, царапины, потертости по кузову — верный признак многопользовательского авто. В этом смысле очень показательны бампера коммерческих автомобилей: ими бьются о бордюры, парковочные шары и другие поверхности. В итоге бампера в сколах, трещинах и даже с оторванными элементами.