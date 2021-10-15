Какие масляные фильтры опасны для эксплуатации

Официальные цифры инфляции в России, недавно, к слову, повышенные, составили 7,4%, что вообще-то много, но и они не имеют никакого отношения к ситуации на рынке: цены на все виды товаров и услуг выросли не менее, чем на 25%, а в некоторых сферах — все 50%. Про рынок новых автомобилей даже упоминать не будет, там творится сущий беспредел имени автодилеров.

Однако предложение по автозапчастям ничем не лучше: даже простые расходники существенно выросли в цене и уже больно бьют по карману. Делать нечего, приходится смотреть в сторону аналогов, многие их которых далеки не только от ГОСТов, но и от самых «ласковых» техзаданий.

Отдельный разговор — китайские масляные фильтры, которые не похожи на оригинал даже внешне. Форма, шрифты, даже отверстие с резьбой — все выглядит настолько кустарно, что в руки брать не хочется. Но страдающий безденежьем водитель на это скажет: нам же его не на полку ставить, а под капотом в дело пускать, так что плевать на внешний вид, есть и есть. Ну что там такого инновационного, что китайцы повторить не смогут? Платить за патенты и бренды уже нечем, а ездить — надо.