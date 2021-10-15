Какие масляные фильтры опасны для эксплуатации

Официальные цифры инфляции в России, недавно, к слову, повышенные, составили 7,4%, что вообще-то много, но и они не имеют никакого отношения к ситуации на рынке: цены на все виды товаров и услуг выросли не менее, чем на 25%, а в некоторых сферах — все 50%. Про рынок новых автомобилей даже упоминать не будет, там творится сущий беспредел имени автодилеров.
Однако предложение по автозапчастям ничем не лучше: даже простые расходники существенно выросли в цене и уже больно бьют по карману. Делать нечего, приходится смотреть в сторону аналогов, многие их которых далеки не только от ГОСТов, но и от самых «ласковых» техзаданий.
Отдельный разговор — китайские масляные фильтры, которые не похожи на оригинал даже внешне. Форма, шрифты, даже отверстие с резьбой — все выглядит настолько кустарно, что в руки брать не хочется. Но страдающий безденежьем водитель на это скажет: нам же его не на полку ставить, а под капотом в дело пускать, так что плевать на внешний вид, есть и есть. Ну что там такого инновационного, что китайцы повторить не смогут? Платить за патенты и бренды уже нечем, а ездить — надо.
Беда в том, что масляный фильтр не так прост, как кажется. Во-первых, каждый должен знать, что давление в системе достигает шести атмосфер, и поделка может не только деформироваться, но и просто быть разорвана. Про последствия кусков металла в цилиндрах, думаю, можно не рассказывать. Второй важный момент — фильтрующий элемент. Он призван собирать грязь, чешуйки металла и прочие следы работы ДВС, которые есть в каждом моторе.
Просто распилив старый фильтр, можно найти много интересного: тут и осадок, и стружка, и многое другое. Фильтр, собственно, для этих целей туда и ставят: масло из картера заходит по внешнему радиусу, проходит через фильтр, оставляя в нем всю взвесь, а потом отправляется в мотор, уже очищенным, из внутренней части. Китайский фильтрующий элемент, сделанный из газеты в подворотне, не очистит масло, загоняя в цилиндры грязь с элементом абразива, но и развалится сам, добавляя «масла в огонь».
Ну и напоследок — вишенка на торте. В большинстве таких «аналогов» беда с горловиной, а точнее — с резьбой. Плотно его не посадить, масло будет подтекать, а однажды его просто сорвет. Поработав немного «на сухую» мотор просто заклинит, причем для этого ему потребуется совсем немного времени.
Экономика должна быть экономной, но сэкономить сегодня рубль, чтобы завтра потратить сотню — так себе затея. Купить сегодня новую или живую подержанную машину невероятно сложно, поэтому стоит с особым вниманием относиться к тому, что уже есть. Всеми силами, правдами и неправдами беречь, буквально заставляя прожить дольше. А самый короткий путь к этой цели — регулярный сервис умелыми руками. И качественные расходные материалы.