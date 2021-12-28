Какие бюджетные автомобили крайне опасно покупать из-за скрученного пробега

Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова выяснили, у каких автомобилей в России чаще всего скручивают пробег. Поскольку никакой, даже неофициальной статистики об автомобилях со скрученным пробегом в нашей стране не существует, эксперты решили оценить их долю на рынке на основе открытых данных. Известно, что реальный пробег авто сматывается перед его продажей, когда он значительно превышает среднестатистические показатели.

Чаще всего большие километражи наблюдаются у легковых авто, эксплуатируемых в такси или каршеринге. Летом 2021 года количество автомобилей в сегменте такси в России достигло 145 000, а в шеринге только в одной Москве (на нее приходится не менее 70% всего рынка каршеринга страны) — более 35 000 штук. Самые оптимистичные подсчеты экспертов РЭУ говорят, что обновление 20% вышеперечисленного парка, состоящего из не менее чем 190 000 автомобилей, может выбрасывать на российский вторичный авторынок около 18 000 автомобилей с откорректированным (возможно, перекупщиками) пробегом в год.

Как отмечает портал «АвтоВзгляд», в число неблагоприятных транспортных средств входят Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, Skoda Rapid, Nissan Qashqai, Renault Kaptur, а также Kia Optima, Hyundai Sonata и Skoda Octavia.